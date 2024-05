Cafeaua Marghilomana, relansată la conacul marelui politician Alexandru Marghiloman. Cum se prepara celebra licoare interbelică VIDEO

Cafeaua Marghilomana, băutura aristocraților de odinioară, a fost relansată. Va putea fi savurată odată cu introducerea în circuitul turistic a clădirilor recent reabilitate de pe domeniul din Buzău care i-a aparținut marelui politician Alexandru Marghiloman.

Irina Vlăducă Marghiloman, strănepoata marelui om politic, a relansat celebra Marghilomană, cafeaua cu savoare franțuzească, dar preparată turcește, în cadrul Zilelor Alexandru Marghiloman (9-10 mai 2024).

Cu aceeași ocazie, la comemorarea a 99 de ani de la moartea politicianului Alexandru Marghiloman (4 iulie 1854, Buzău - 10 mai 1925, Buzău), au fost inaugurate fosta casă de oaspeți și grajdurile pentru cai, de pe domeniul aristocratic „Alexandru Marghiloman” din Buzău, reabilitate în acest an.

Datorită frumuseţii peisajului în care era încadrat conacul lui Marghiloman, dar mai ales a luxului în care se locuia, domeniul boieresc de la marginea Buzăului devenise un magnet pentru personalităţile politice şi nu numai ale epocii. Dintre oaspeţii de seamă ai conacului s-au numărat Nicolae Iorga, Lascăr Catargiu, Dimitrie Sturza, Take Ionescu şi, cel mai important, Regina Maria.

Strănepoata marelui om politic, Irina Vlăducă Marghiloman, și-a propus să readucă în actualitate celebra cafea, așa cum era ea în perioada interbelică. În acest sens, a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) o trusă pentru prepararea cafelei Marghiloman.

Componentele acestui set, precum caseta din stejar, coniacul franțuzesc, cafeaua din Yemen și ceștile din porțelan, provin de la mici afaceri de familie din mai multe zone ale lumii.

„A durat foarte mult până am putut să realizăm această trusă. Am trecut de două ori, chiar de trei ori, prin OSIM iar acum este absolut totul patentat, după care a trebuit să executăm totul practic. A fost o înlănțuire de perle pe un șirag care a dus ca în ziua de azi, la 99 de ani, să putem arăta prototipul. Totul este făcut de mână și totul este făcut de familii particulare. Singurul lucru pe care îl aveam, în afară de idee, era o poză. Am avut din nou norocul să avem și coniacul”, a declarat urmașa familiei Marghiloman, în cadrul evenimentului comemorativ.

Legenda „marghilomanei” a pornit de la o partidă de vânătoare, când Alexandru Marghiloman, binecunoscutul om politic, jurist, moșier și mare consumator de cafea, a cerut să i se prepare una chiar în timpul vânătorii. Într-o zi, nefiind pregătit cu toate cele trebuincioase unei cafele, valetul a improvizat, punând în loc de apă o băutură alcoolică.

„Atunci când a vrut să bea o cafea, pentru că el bea foarte multă cafea, a rămas fără apă. Majordomul său a spus: <Nu avem apă, dar avem coniac>. Aceștia înlocuiesc apa cu coniacul și Marghiloman bea această cafea. Ce nu se spune e că nu pui coniacul cald și apoi cafeaua, pentru că nu te mai scoli din scaun dacă o faci așa”, a declarat urmașa marelui om politic la evenimentul de lansare a cafelei cu alcool.

Prepararea cafelei se face în ibrice speciale pe nisip de cuarț încălzit de un aparat, de asemenea special.

Marghilomana este, de fapt, o cafea turcească adaptată condițiilor de „campanie” și fiartă cu rom sau cu coniac, la nisip. Va putea fi savurată odată cu introducerea în circuitul turistic a clădirilor recent reabilitate de pe domeniul din Buzău care i-a aparținut marelui politician.

Toți banii obținuți din comercializarea produsului „Cafeaua Marghiloman” vor fi donate în întregime copiilor din România bolnavi de cancer, prin Asociația Alexandru Marghiloman.

Cafeaua descoperită accidental de boierul Marghiloman, cunoscut pentru rafinamentul și gusturile sale elaborate, a început să fie cerută în localurile bucureştene după Primul Război Mondial. La Capşa, aristocraţii cereau „un marghiloman“, „două marghilomanuri“ sau „o marghilomană“. Tot în acea perioadă, la Hanul lui Manuc, în „Sala Domnească“, unde aveau loc baluri mascate şi serate mondene, cafeaua Marghilomana era la mare cinste.

Cafeaua Marghilomana este cunoscută pentru gustul său bogat și pentru nota subtilă împrumutată de la romul sau coniacul folosit, care îi conferă un caracter distinct și sofisticat. Este o băutură ideală pentru ocazii speciale sau pentru a adăuga un strop de rafinament ritualului zilnic al cafelei.

Potrivit specialiştilor, Marghilomana este, de fapt, o cafea turcească, fiartă cu rom sau coniac, în ibrice aşezate pe nisip încălzit cu cărbuni. Băutura era servită în ceşti mici, fără toartă, cunoscute sub numele de filigeană. În ceşcuţă, Alexandru Marghiloman adăuga rom Jamaica sau coniac foarte fin.

Sunt multe feluri de a prepara această cafea, nelipsit din toate fiind romul sau coniacul. Măsoară apă rece pentru o ceașcă de cafea și toarn-o în ibric. Adaugă o linguriță de cafea măcinată fin în ibric sau după preferințe. Dacă dorești, adaugă zahăr în acest moment, amestecând bine pentru a se dizolva complet.

Pune ibricul pe foc mediu și lasă cafeaua să se încălzească lent. Amestecă ocazional iar când cafeaua începe să formeze spumă și să se ridice, ia ibricul de pe foc pentru a preveni fierberea și revărsarea. După ce cafeaua a fost încălzită, adaugă o cantitate mică de rom sau coniac în ibric, după gust.

Amestecă ușor pentru a încorpora băutura alcoolică în cafea. Poți ajusta cantitatea de rom în funcție de preferințele personale.Toarnă cafeaua în ceașcă și lasă spuma să se așeze deasupra. Servește cafeaua imediat, savurând combinația de arome de cafea și rom ori coniac.