Babicul de Buzău o ia pe urmele cârnaților de Pleșcoi. Ce urmează să se întâmple VIDEO

Mai mulţi producători de mezeluri tradiționale vor depune la Comisia Europeană dosarul pentru înregistrarea Babicului de Buzău ca produs cu denumire şi indicaţie geografică protejată. Demersul va acorda produsului protecţie împotriva oricărei utilizări abuzive sau imitări.

Dacă vă este poftă de picantul babic de Buzău, dar sunteţi departe de zona în care se prepară aceştia, îi puteţi comanda pe internet de la producătorii din regiunea Buzăului. Constantin Frusinoiu este unul dintre ei. Fabrica sa de mezeluri tradiţionale este din ce în ce mai solicitată să livreze în ţară şi străinătate.

O lună de zile durează procesul de producție, de la prepararea cărnii, până la afumarea și uscarea completă. „Ca aperitiv este foarte bun, foarte sățios, se taie felii subțirele. Cei care nu au mâncat niciodată îl confundă cu salamul, dar nu are nicio legătură”, spune Constantin Frusinoiu, producător de babic.

Salamul uscat și afumat are la bază rețete vechi și mici secrete care îl scot din rândul banalelor produse de carmangerie. Recent, un site croat de turism culinar, gândit ca o hartă a gastronomiei mondiale, a plasat babicul în top zece cele mai apreciate salamuri din lume, înaintea unor mezeluri din Croaţia, Germania, Turcia sau Spania.

Babicul produs în Buzău este un salam tradiţional românesc, afumat și uscat. Conţine un amestec de carne de porc şi de vită, condimentat cu sare, boia de ardei dulce şi iute. Amestecul este introdus în maţe subţiri de vită, care sunt apoi presate, afumate şi uscate în lunile reci de iarnă.

Savoarea şi iuţimea babicului pot diferi de la un producător la altul, în funcţie de reţetele alese de fiecare. „Babicul are în plus aroma specifică de ardei, boia făcută în casă. Aici este secretul. Buzoienii cunosc dar cei care vin din afara județului sunt surprinși foarte plăcut. Am avut clienți și din Satu Mare care chiar nu auziseră de babic”, declară Maria Florea, vânzătoare într-un magazin de produse tradiționale.

Picantul babic, aperitiv nelipsit de pe mesele buzoienilor, este din ce în ce mai apreciat în țară și străinătate. De aceea, ca să-i păstreze autenticitatea, producătorii din Buzău vor să înregistreze babicul de Buzău la Comisia Europeană ca produs cu denumire și indicație geografică protejată. Vor astfel să obțină protecție împotriva oricărei utilizări abuzive sau imitări.

„Fiind un produs foarte bun și foarte căutat, mulți încearcă să-l producă. Bine, nu o să reușească ei niciodată să îl facă așa cum îl facem noi, cu pastă de ardei, cu pulpă de vită, pulpă de porc”, spune Constantin Frusinoiu, producător de babic.

România are recunoscute până în prezent pe sisteme de calitate europene zece produse. Printre ele găsim salamul de Sibiu, novacul afumat din Ţara Bârsei, cârnaţii de Pleşcoi și telemeaua de Ibăneşti. Recent, România a obţinut recunoaşterea europeană cu Indicaţie Geografică Protejată (IGP) și pentru „plăcinta dobrogeană”.