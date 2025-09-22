search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
Un nou contract controversat în Sectorul 1 al Capitalei: pubele smart de milioane de euro

Publicat:

În urmă cu trei ani, Primăria Sectorului 1 a cumpărat șase containere stradale smart Mr. Fill, cu cip, a câte 5.500 de euro, precum și două platforme semi-îngropate de gunoi, de circa 50.000 de euro bucata, iar administrația publică vrea acum să instaleze alte câteva sute de astfel de elemente scrie spotmedia.ro

Sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor. FOTO Primăria Sectorului 1
Sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor. FOTO Primăria Sectorului 1

Primăria argumentează că locuitorilor Sectorului 1 le-au plăcut acele containere și că s-au obișnuit să le folosească, așa că va cheltui zeci de milioane de euro ca să instaleze și altele, în sute de locuri, notează sursa citată, care mai precizează că cele șase containere achiziționate acum trei ani au fost instalate de o firmă care, până la acel moment, nu mai făcuse afaceri.

Spotmedia scrie că Primăria Sectorului 1 a luat, în 2022, prin încredințare directă, cele șase containere și cele două platforme semi-îngropate de deșeuri de la firma Net Green Solutions SRL și că, pentru anii precedenți,firma cu obiect principal de activitate „comerț cu amănuntul nespecializat” raporta cifră de afaceri 0. Și 0 angajați. 

Firma avea doi acționari: Mihai Vărzan și Mihai Leonard Rotaru. Primul dintre ei era asociat, la acel moment, în firma Laminor Arena SRL. Între timp, firma a fost preluată de acționari portughezi și olandezi, iar beneficiarul real declarat este Allan Johan Hardenberg, unul dintre organizatorii festivalului SAGA, potrivit sursei citate.

Celălalt acționar, Mihai Leornard Rotaru, are o firmă numită Rotary Construcții SRL. G4Media relata, în urmă cu cinci ani, că firma lui Rotaru a primit de la PMB, pe finalul mandatului Gabrielei Firea, lucrări de anvelopare a unor blocuri din Sectorul 6, în valoare de 29,08 milioane lei, fără TVA.

După o săptămână și o zi, Rotaru a decis să împrumute PSD cu 445.000 de lei, chiar într-o perioadă în care social-democrații, printre care și Gabriela Firea, se pregăteau de campanie electorală.

Primarul de atunci al Sectorului 1, Clotilde Armand, preciza pentru sursa citată că ambele tipuri de containere fac parte dintr-un proiect pilot și că scopul lor este, mai degrabă, să colecteze date și că, ulterior, pe baza analizei datelor, instituția va decide dacă merită sau nu să continue proiectul.

În primele zile de funcționare, containerele Mr. Fill nu erau nici măcar etichetate corespunzător, așa că oamenii au aruncat în ele gunoi la grămadă.

Licitație cu un singur ofertant

Și primele două platforme semi-îngropate de colectare selectivă a gunoiului, care au costat 508.000 lei (circa 100.000 de euro), au fost cumpărate tot de la Net Green Solutions SRL. și instalate pe Strada Pajurei.

Citește și: Clotilde Armand: „Cel mai mare acţionar Romprest este îngrijorat de actuala conducere”. Cum vrea primarul să rezolve problema salubrităţii din Sectorul 1

La numai câteva luni de la inaugurarea pubelelor inteligente, în iunie 2023, Direcția de Utilități Publice din subordinea Primăriei Sectorului 1 deja lansa o licitație cu o valoare de peste 176 milioane de lei pentru a extinde programul și a instala containere Mr. Fill și platforme semi-îngropate de colectare selectivă în aproximativ 940 de locuri din sector. 

Licitația a fost câștigată de singura asociere de firme care a depus ofertă, alcătuită din: Vodafone România, firmă de comunicații cu acționariat britanică; Sointel - Invest S.R.L. deținută de Mihai Gradea și Alina Vargatiuc (asociată în firma Bedamiro Holding Parcări Construct cu Mihai Rotaru, unul dintre cei care a livrat pubele în proiectul pilot); Tnt Computers S.R.L. deținută de Tudor Gorcia; Sopsa Eco Innovation, firmă portugheză specializată în platforme semi-îngropate; Mr Fill BV, firmă olandeză care livrează containerele cu compactor Mr. Fill, pe care le vedem pe străzile Sectorului 1.

Contractul cu această asociere de firme a fost semnat în aprilie 2024 și are o valoare totală de 176.598.601 lei (adică circa 35,4 de milioane de euro). Este vorba de suma pe care Sectorul 1 o va investi în sistemele de colectare selectivă a gunoiului, în următorii ani, potrivit contractului.

Prețul pubelelor inteligente

Un sistem de cinci pubele, cu cipuri, panouri solare și sistem de monitorizare video costă 129.177 lei (adică 25.480 de euro, la cursul zilei – n.red.).

Instalarea acestor tipuri de puncte de colectare cu câte  cinci pubele este în toi, iar Prim[ria Sectorului 1 va continua să le instaleze până când ele vor deservi 648 de locuri din sector.

 Primăria Sectorului 1 a fost chestionată de spotmedia.ro cu privire la eficiența acestor containere.

„Asociațiile de proprietari aflate în proximitatea celor două puncte de colectare subterane colectează deșeurile selective în containere, fiind mulțumite de eficiența acestora, întrucât s-a diminuat/dispărut numărul rozătoarelor și al gândacilor, iar în zonă nu mai este miros”, a transmis Primăria Sectorului 1.

Primăria Sectorului 1 vrea să mai instaleze, în următorii patru ani, încă 240 de astfel de puncte de colectare.

Administrația publică face, în prezent, proiectare și vrea să înceapă în această toamnă și lucrări de execuție a unor noi platforme.

București

