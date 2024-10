Schema prin care administratorul unui salon de evenimente din Capitală a încercat să scape de asociatul său pentru a rămâne cu banii firmei

Patru percheziții au fost efectuate, marți, în Capitală, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de folosirea, cu rea credință, de către administratorul legal al unui salon de evenimente, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea.

„În fapt, în perioada ianuarie 2022- mai 2023, reprezentantul unei societăți comerciale, în calitate de director de societate, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi folosit fondurile societății, provenite din plățile efectuate de trei societăți comerciale, în scopuri contrare intereselor acesteia, în folosul personal sau pentru a favoriza alte societăți în care are interese, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 4.100.000 de lei”, se arată într-un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Suspectul a urmărit dizolvarea societății la care el era administrator, împreună cu un alt bărbat.

Cum a încercat să scape de asociat

Cei doi dețineau un salon de evenimente, iar autorul a creat premisele (a făcut datorii fictive) pentru formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenței.

Mai exact, a efectuat mai multe tranzacții comerciale despre care există indicii că au fost fictive, prin care și-au însușit sume de bani din activul societății și a creat aparența existenței unor obligații de plată ce nu puteau fi onorate.

Astfel, la diferite intervale de timp, a folosit fondurile societății, provenite din plățile efectuate de trei societăți comerciale (clienți), în scopuri contrare intereselor acesteia, în folosul personal sau pentru a favoriza alte societăți în care are interese, cauzând prejudiciul amintit, de de aproximativ 4.100.000 de lei.

Scopul principal era de a scăpa de celălalt asociat și de a rămâne el cu banii.

Patru perchezițiiții și patru mandate de aducere

În vederea administrării materialului probator, astăzi, 22 octombrie 2024, Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, urmând ca persoanele vizate să fie conduse la audieri.

Față de persoanele bănuite vor fi dispuse măsurile legale ce se impun.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea, cu rea redință, de către fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrii consiliului de supraveghetori al directoratului sau reprezentantul legal al societății, a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată”, se mai arată în comunicatul DGPMB.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.