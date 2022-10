Nicușor Dan: Prețul facturilor la căldură va fi dublu. Fiecare familie își face calculul

Nicușor Dan avertizează bucureștenii că facturile la căldură vor costa dublu față de anul trecut, deoarece prețul gigacaloriei a fost majorat în aprilie de la 160 de lei la 350 de lei.

Primarul Capitalei a mai spus la Digi24 că prețul gigacaloriei nu va mai fi majorat în această iarnă și a menționat că este cel mai mic preț comparativ cu cel plătit de locuitorii din alte orașe.

„Eu am insistat anul trecut să mărim acest preț încă de când am văzut creșterea de preț care a venit undeva în noiembrie 2021. Consiliul General a aprobat această creștere de preț începând cu aprilie. Trebuie spus în completare că bucureștenii plăteau înainte de această majorare undeva la 160, în condițiile în care nu era oraș din România care să plătească sub 350 înainte de aceste majorări. Acum, după ce s-a majorat, și orașele din România au majorat cu puțin, dar noi am trecut de la 160 la 350”, a explicat Nicușor Dan.

Răspunsul definitiv în privința prețului gigacaloriei din București pentru această iarnă va fi aflat pe 1 noiembrie, când este așteptat avizul ANRE, dar edilul dă asigurări că nu există nicio intenție de a majora acest tarif.

„În ceea ce privește prețul total al gigacaloriei, în momentul de față prețul este 860 de lei. Din 860 de lei, Primăria plătește 510, iar cetățenii, bucureștenii - 350. Nu există nicio intenție de a majora acest preț pentru cetățeni. Pentru acest preț total și implicit al diferenței pe care o plătește Primăria Municipiului București - evident, din impozitele vărsate de bucureșteni - o să vedem răspunsul ANRE-ului pe la sfârșitul lunii octombrie, cu aplicare de la 1 noiembrie”, a declarat Nicușor Dan la Digi24.

„În ceea ce privește prețul pe care bucureștenii îl vor plăti în această iarnă, el va fi 350 de lei - 346 de lei, cu tot cu TVA așa cum este acum - orice s-ar întâmpla”, a insistat Nicușor Dan.

Edilul a spus care va fi prețul pe care trebuie să-l plătească bucureștenii, dar „calculul fiecărei familii și-l face fiecare”.

Vor fi la fel de multe avarii?

Nicușor Dan a vorbit și despre avariile în sistemul de termoficare și a precizat că „în fiecare zi este puțin mai bine decât în ziua precedentă”, iar în această iarnă va fi „ceva mai bine” decât iarna trecută. În același timp el a recunoscut că situația este departe față de cum era acum zece ani.

„Pe chestiunea asta trebuie să privim în perspectivă. În fiecare zi suntem puțin mai bine decât în ziua precedentă, după ce cel puțin 15 ani am fost mai rău. Deci iarna asta o să fie ceva mai bine decât iarna trecută. Și asta pentru că am făcut reparații, am deschis șantierul, o să avem o centrală în plus care va funcționa imediat înainte de Crăciun, pentru că, după cum știți, Bucureștiul este dezechilibrat, are două mari CET-uri în sud, două mari CET-uri în vest și mai avea două în nord-est, care au fost desființate și punem una provizorie în loc - nu așa de mare cum ar trebui ca să le compensăm pe cele două, dar ea va ajuta”, spune Nicușor Dan.

Reparațiile, reviziile care care vizează CET-urile s-au făcut în cursul verii. „În cursul iernii, toate CET-urile din București, cele patru mari, plus cele două, trei mai mici și plus încă 40 și mai mici, toate acestea sunt programate să funcționeze continuu. Și când nu va fi apă caldă și căldură sau când ea va fi insuficientă, se va datora unei avarii”, a explicat edilul.

Acesta a fost întrebat și dacă se așteaptă să fie mai multe avarii față de iarna trecută și a răspuns că depinde de presiune și, deci, de condițiile de vreme.

„Există un un indicator, singurul indicator obiectiv, care este câtă apă pierzi pe toată această rețea, care are 1.000 de kilometri de rețea principală și 3.000 de kilometri de rețea secundară. Cu câtă apă pierzi mai mult, cu atât înseamnă că ai găuri mai multe și cu atât presiunea care trebuie să ajungă la toți bucureștenii e mai mică.

Acest indicator, după ce el a crescut - acum 10 ani, era la 24 la sută, iarna anului 2020 a fost cea mai rea, cu 37 la sută. Noi am reușit să-l mai scădem puțin, este 36 și un pic. Trebuie să ajungem înapoi cel puțin la 25. Asta necesită timp, dar cel puțin știm în ce direcție mergem.

Cu cât presiunea e mai mare, cu atât este riscul să se să se crape mai mai mult, numai că în acest an, cel puțin, cunoaștem unde sunt cele mai frecvente incidente și s-a intervenit acolo unde știm că ele au fost cele mai frecvente și, în plus, am avut aceste lucrări sistematice pe mai multe locuri, cum ar fi Ferentari. În Ferentari, lumea este foarte mulțumită pentru că în sfârșit am făcut acea magistrală”, a mai spus primarul general al Capitalei.