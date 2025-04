Accident spectaculos în Capitală. Un Volvo „a parcat” peste un Audi

Accident spectaculos în Capitală luni seara, pe o stradă laterală care iese în Calea Floreasca. Imaginile postate de martori pe reţelele de socializare înfăţişează un accident mai puţin obişnuit. Un autoturism marca Volvo este, la propriu, urcat peste un Audi.

Imaginile au fost postate, luni seară, pe un grup de Facebook dedicat şoferilor din Bucureşti şi Ilfov, iar autorul postării spune că accidentul ar fi avut loc pe o stradă laterală care iese în Calea Floreasca, lângă Fratelini.

Pentru că este greu de explicat cum au ajuns cele două automobile în această poziţie, cei care au văzut imaginea au lăsat comentarii care mai de care mai haioase.

„Să-i zică cineva că nu poate parca acolo, vă rog”, scrie cineva.

„Cum reușesc, frate? Oare ce a vrut să facă, să își ia zborul?!”, se întreabă alcineva, completând: „Romania is not for the weak!”

„E o problemă cu locurile de parcare în zona. Au eficientizat”, comentează o domnişoară.

„Dar are voie să parcheze aşa?”, face pe neştiutorul un alt internaut.

„Cand crezi că le-ai văzut pe toate, mai apare ceva nou. Fără cuvinte”.

„Doamne ferește!!! Nu i-a ieșit cascadoria?”

„Nici mașinile nu mai sunt ce erau odată. Nu ști ce să faci: să te urci în ele sau pe ele.”

„Ăsta da talent!!!”, sunt câteva dintre comentariile la fotografie.