Viscri și-a întâmpinat regele: „Your Majesty, Romania loves you!“ Charles a fost așteptat de regele Cioabă VIDEO

Regele Charles al Marii Britanii a sosit la Viscri și a fost întâmpinat de săteni și turiști cu aplauze și urale. Între cei invitați de monarh se numără și Dorin Cioabă, regele romilor din România.

Satul Viscri din Brașov și-a întâmpinat regele marți, 6 iunie 2023, în ultima zi a șederii sale în România.

Un sat neînsemnat din Transilvania, aflat departe de civilizație, l-a primit acasă pe cel mai important rege al planetei. „Your Majesty, Romania loves you!”, i-au spus românii prezenți la Viscri, încă de la sosire.

Regele Charles al III-lea a sosit cu mașina în satul transilvănean, dar a coborât imediat ce a ajuns pe strada pe care se află Casa Albastră, una dintre proprietățile sale din România. A fost primit cu urale și a dat mâna cu toți cei care îl așteptau și a schimbat câteva cuvinte cu mulți dintre aceștia.

Deși a făcut un drum destul de scurt, regelui britanic i-au fost necesare 5 minute să-l parcurgă, deoarece a dorit să adreseze câte un cuvânt fiecărei persoane care l-a salutat. Dacă în Valea Zălanului a fost întâmpinat de săteni, aici au fost, pe lângă localnici, și foarte mulți români veniți special să-l vadă pe suveran.

„Noi avem ceva în comun. El este Charles al III-lea, iar eu sunt al treilea rege al romilor. I-am adus în dar o căldare, pentru că noi suntem căldărari. Regele nu face discriminări și m-a invitat și pe mine”, a spus Dorin Cioabă, regele romilor din România.

„Am așteptat mai bine de o oră, dar mi-a plăcut că a vorbit cu noi, ne-a întrebat de unde suntem, i-am zis că suntem de aici, din Viscri. Nu pare să fie rege, pare că este un om obișnuită, o persoană ca oricare alta”, a spus o localnică, după ce a dat mâna cu Charles.

„Până acum l-a văzut doar la televizor, dar mi-a părut chiar un om simplu. Ne-a întrebat de unde suntem și dacă am venit special pentru el. E un momemnt unic. Dacă nu am reușit să-l vedem pe Mihai, măcar am vorbit cu Charles”, a spus o femeie care a stat timp de două ore, cu ajutorul unei cârje, în așteptarea monarhului.

„Este o onoare imensă pentru România. Cred că a făcut printr-o declarație sau două mai multă reclamă decât a făcut Ministerul Turismului în 20 de ani. Este un moment pe care nu îl voi uita, pentru că este vorba de conducătorul, poate, al celei mai respectate instituții din lume”, a spus un bărbat venit de la București.

După vizita de la Viscri, monarhul britanic se va întoarce în Anglia.