Cum era reflectată începerea școlii acum o jumătate de secol în presa brașoveană

În perioada comunistă, începutul școlii avea dată fixă: 15 septembrie. Presa din perioada comunistă scria întotdeauna de partid și de Nicolae Ceaușescu și mai puțin despre elevi și profesori

Dacă acum așteptăm în fiecare an să aflăm data la care va începe noul an școlar, în perioada comunistă vorbeam de date fixe: începutul școlii era la 15 septembrie și finalul de an școlar era la 15 iunie, cel puțin pentru clasele I-VIII.

În cazul liceelor, finalul de an școlar diferea, din cauza examenelor care urmau. Clasele a IX-a și a XI-a terminau pe 15 iulie, pentru că nu urmau examene, în timp ce clasele a X-a – ai căror absolvenți dădeau examenul de treaptă – și a XII-a – pentru care urma Bacalaureatul – încheiau anul ceva mai devreme.

Presa de acum reflectă problemele cu care se confruntă școlile în prima zi sau ce consideră reporterii că merită să fie adus în atenția publicului. În perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu se folosea celebrul limbaj de lemn pentru a lăuda partidul și „conducătorul iubit” și cu această ocazie.

„În documentările noastre prin Arhiva Mureșenilor și prin ziarul „Drum nou” din perioada comunistă am găsit date despre prima zi de școală de acum 50 de ani - 15 septembrie 1972. Așa cum știm, cei mai mulți dintre noi, cei care am făcut școala în anii 70 și 80 ai secolului XX, școala în România începea mereu în data de 15 septembrie a fiecărui an. După 1990 și, mai ales în ultimii ani, tendința conducătorilor învățământului românesc este să ne apropiem cât mai mult de data de 1 septembrie pentru începerea anului școlar, nu știm exact de ce, poate doar ca să fim precum ceilalți europeni sau așa se dorește împărțirea și reîmpărțirea anului școlar”, a precizat muzeograful Ovidiu Savu, de la Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov.

Ziarul brașovean de acum exact o jumătate de secol deschidea ediția din 15 septembrie cu „vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Alba și Hunedoara”. Tot pe prima pagină li se ura elevilor succes în noul an școlar, iar articolul debuta cu câteva fraze specifice vremii: „Începe un nou an școlar. Milioane de elevi de pe cuprinsul patriei, înconjurați de grija partidului și a statului, își îndreaptă astăzi pașii spre școală, ocupându-și locurile în bancă”.

Abia în ziarul de a doua zi, pentru că tovarășul Nicolae Ceaușescu nu făcuse nimic deosebit în 15 septembrie, erau mai multe informații despre școli.

„A doua zi, pe 16 septembrie 1972 avem un nou articol, în același ziar, despre începutul anului școlar, având și o fotografie cu o tovarășă învățătoare și elevii săi. Avem câteva citate și referiri la deschiderea anului școlar de la Liceul „Unirea”. Apoi, de la Școala Generală numărul 11, din zona străzilor Hărman- Zizin, cu un nou corp de clădire ce a fost inaugurat. Tot în acest articol apar date despre deschiderea anului școlar de la Liceul numărul 4, cu accentul pus pe informatică, văzută ca o știință importantă pentru viitorii programatori și operatori, centre de calcul și modernizarea întreprinderilor”, a mai spus Ovidiu Savu.

În 2022, la 50 de ani de la materialul din „Drum nou”, școala începe în 5 septembrie, iar anul școlar are o cu totul altă structură.