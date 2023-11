Ce vedete ajung la Festivalul Massif. Organizatorii au dezvăluit câteva dintre numele artiștilor care vor urca pe scenă

A doua ediție a Festivalului Massif va avea loc între 14 și 17 martie 2024, iar organizatorii au anunțat primele nume de artiști care vor urca pe scenele din Poiana Brașov.

Organizatorii festivalului Massif, care are loc în fiecare început de primăvară în Poiana Brașov, au dezvăluit primele nume de artiști care vor urca pe scenele evenimentului. Shimza, Gordo, Wilkinson, Dub FX feat. Woodnote, Grigoré sunt primele nume de artiști care vor fi prezenți în Poiana Brașov în luna martie.

Pentru cea de-a doua ediție, organizatorii MASSIF adoptă o abordare îndrăzneață, îmbinând cele mai tari activități montane cu diversitatea de genuri muzicale, prin artiști internaționali

„Pentru cea de a doua ediție Massif, organizatorii adoptă o abordare îndrăzneață, îmbinând cele mai tari activități montane cu diversitatea de genuri muzicale, prin artiști internaționali de nișă. Pe scenele festivalului Massif vor urca Shimza, GORDO, Wilkinson Dub FX feat. Woodnote și Grigoré”, au anunțat organizatorii evenimentului.

Cine sunt primii artiști despre care se știe că vor veni la Brașov

Shimza este, fără îndoială, unul dintre cei mai talentați artiști din Africa de Sud. Artistul a făcut tranziția de la aspirant în industria muzicală la un artist apreciat al scenei mondiale de afro house. În ultimii ani, albumul "Shimuzic", dar și numeroase colaborări și single-uri precum 'African Woman' și 'Akulalwa', l-au consacrat pe Shimza ca unul dintre principalii producători de muzică house din Africa de Sud.

GORDO, cunoscut anterior sub numele de Carnage, este DJ, producător și fost rapper. A devenit cunoscut pentru show-urile sale live. Cariera sa sub numele de scenă ‘’Carnage’’ a debutat în 2012, iar colaborările sale notabile au inclus piese precum "The Underground" și albumul "Papi Gordo". În 2021, artistul a ales un nou alias, ‘’Gordo’’, și a lansat single-ul "KTM". De atunci a adoptat un sunet orientat spre house și techno, făcând trecerea de la trap și bass. Gordo a avut și contribuții notabile la albumul surpriză al lui Drake, "Honestly, Nevermind", lansat în iunie 2022.

Grigoré este un artist de deep & melodic house în ascensiune. Cu influențe variate, Grigoré livrează o experiență muzicală inedită și reușește să se afirme cu fiecare lansare pe care o face.

Wilkinson, DJ-ul și producătorul britanic de drum and bass, s-a afirmat la nivel internațional după lansarea albumului său de debut, intitulat „Lazers Not Included”, în 2013. Stilul său distinct în care îmbină elemente de drum and bass cu influențe pop și electronice i-a adus o bază mare de fani și apreciere din partea criticilor.

Australianul Dub FX, un artist care a devenit cunoscut în toată lumea datorită modului extrem de creativ de a combina ritmuri hip hop, reggae și drum and bass, nu va fi singur pe scena G.O.A.T. Alături de el pe scenă va urca unul dintre cei mai creativi saxofoniști din lume, britanicul Mr. Woodnote. Cei doi lucrează împreună de ceva vreme având apariții live la UNTOLD, Glastonbury, ADE sau BoomTown.

Poiana Brașov, destinație pentru tineri datorită Massif

Pe lângă promisiunea de a transforma Poiana Brașov în locul ideal pentru iubitorii de muzică, distracție și munte, MASSIF își propune să aducă în prim-plan diversitatea muzicală. Cu Pe lângă promisiunea de a transforma Poiana Brașov în locul ideal pentru iubitorii de muzică, distracție și munte, MASSIF își propune să aducă în prim-plan diversitatea muzicală.

Cu un lineup bine structurat, ce include artiști de nișă, recunoscuți pentru abordarea lor distinctă în diverse genuri muzicale, festivalul se asigură că fiecare festivalier va găsi ceva care să-i captiveze latura ‘’wild’’.

În acest sens, MASSIF consolidează prezența unor genuri consacrate precum drum & bass, dubstep și muzică electronică și explorează noi teritorii muzicale precum afro-house, progressive house, deep sau tech house, completând peisajul sonor alături de reggae electronic sau melodic techno.

A doua ediție a festivalului Massif se va desfășura în Poiana Brașov, între 14 și 17 martie 2024. Fanii festivalului își pot cumpăra deja abonamente de pe site-ul bemassif.com.