Cel mai tare videoclip de promovare a transportului în comun. Cum arată flota Brașovului la festivalul Massif VIDEO

Regia Autonomă de Transport Brașov a realizat un videoclip în care se vede cum erau preluați fanii la încheierea primei zile a festivalului Massif. Filmarea extrem de reușită și spectaculoasă ar putea fi utilizată ca promovare.

Primăria Brașov a publicat cel mai reușit videoclip – de departe - de prezentare al unei societăți de transport în comun din România. Videoclipul a fost realizat în prima seară a festivalului Massif și prezintă o parte importantă din flota de transport în comun a Brașovului, pusă la dispoziția celor care doreau să se întoarcă din Poiana Brașov în oraș, spre finalul primei seri de Massif.

În videoclip se poate vedea cum RATBV a pregătit zeci de autobuze care să preia fanii festivalului și să îi transporte din stațiune spre Brașov, spre finalul primei zile de festival. Filmarea făcută din dronă este una care surprinde atât flota pregătită să preia pasagerii, cât și imagini din Poiana Brașov, de la scenele festivalului Massif.

„Prima zi a fost un succes. Planul de mobilitate a funcționat. Am avut, în premieră, 12.000 de participanți la festival, adăugați miilor de schiori, iar drumul de Poiană nu a fost blocat. Este rezultatul muncii în echipă și a unui plan îndrăzneț pe care l-am gândit împreună și care a pornit de la prioritizarea transportului public. Mulțumesc Poliției Rutiere și RATBV pentru mobilizare și colaborare! La finalul zilei, aproape 70 de autobuze au asigurat transportul participanților spre cartierele Brașovului”, a declarat primarul Allen Coliban.

Edilul spune că a testat chiar el transportul public ca să se asigure că acesta funcționează așa cum își dorește. Emoțiile lui Allen Coliban au fost legate de vreme și de noroi, însă organizatorii au acoperit întregul perimetru cu portafloor, care și-a dovedit eficiența.

O clujeancă, impresionată de organizarea defluirii

Un fost reporter TV, originară din Cluj, a transmis felicitări Brașovului pentru organizarea transportului spre festival și, mai ales, din Poiană spre oraș, la încheierea zilei de distracție.

„Vă spun sincer că așa organizare nu am văzut nici la Cluj și nici în Constanța (am fost aproape în fiecare an la Untold și Neversea)! Deși sunt din Cluj și îl iubesc, acolo a trebuit să merg pe jos acasă, dimineața, nu mi-a pus nimeni la botul calului flota de autobuze și nici taxiuri nu am găsit disponibile. În Constanța, deloc organizat transportul în comun, iar taxiurile te luau doar fără ceas și cu prețuri extreme”, a spus Mădălina Bucur.

În prima zi de festival, organizatorii au anunțat că au fost prezenți peste 11.000 de fani, iar în a doua zi numărul persoanelor a depășit 15.000. Cu toate acestea, s-a circulat civilizat cu transportul în comun și nimeni nu a fost nevoit să se înghesuie sau să aștepte foarte mult.

Peste zi, 25 de autobuze, iar seara, 70 puse la dispoziția festivalului

Purtătorul de cuvânt al RATBV, Silviu Ștefan, a explicat cum a fost posibil ca autobuzele să nu fie aglomerate.

„Sâmbătă, după 11:00, am avut 12 autobuze pe linia 20, adică unul la 5 minute. Între ele erau și cele 9 - 10 autobuze de pe linia 100. Adică era unul la, în medie, 4 minute. Pe partea superioară a Drumului Poienii circula linia 60 din 5 în 5 minute. Practic în terminal/parcarea mare ajunge un autobuz la 3 minute”, a precizat Silviu Ștefan.

O mare parte din flota de autobuze a RATBV este alcătuită din vehicule electrice. Brașovul are cea mai mare flotă de autobuze cu emisii zero din țară, astfel că, deși Poiana Brașov a fost plină de mașini ale RATBV, nu a existat poluare suplimentară.