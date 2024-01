Brăileanul care era să orbească un poliţist şi un jandarm, pedepsit de instanță. Le-a aruncat o soluție chimică în ochi

În urma unei intervenții a organelor de ordine publică, bărbatul a aruncat cu o soluție chimică spre un polițist și un jandarm, provocându-le arsuri oftalmologice.

Curtea de Apel Galați a pronunțat verdictul definitiv în cazul lui D.O., un bărbat din Brăila judecat pentru ultraj. Acesta a fost condamnat inițial la un an și 10 luni de închisoare cu executare de către Judecătoria Brăila pentru că a rănit grav un polițist și un jandarm, iar ulterior brăileanul a atacat decizia cu apel și apoi și-a retras apelul.

Bărbatul din Brăila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în februarie 2022, sub acuzaţia de ultraj. El a aruncat cu o soluţie chimică spre un poliţist şi un jandarm, provocându-le arsuri oftalmologice, au stabilit anchetatorii.

„S-a reţinut că la data de 29.01.2022, în jurul orei 20,30, ca urmare a unei intervenţii a organelor de ordine publică, inculpatul a aruncat cu o soluţie chimică în zona în care se afla persoana vătămată agent de poliţie în cadrul Poliţiei municipiului Brăila şi persoana vătămată jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-le provocate suferinţe fizice ca urmare a unor arsuri oftalmice", au precizat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila.

Pe 10 februarie 2022, procurorii au solicitat Judecătoriei Brăila arestarea preventivă a bărbatului pentru ultraj. Solicitarea Parchetului a fost admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Brăila, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, începând cu data de 10.02.2022.

La patru luni de la comiterea faptei a fost pronunţat şi un prim verdict în acest caz de către Judecătoria Brăila. Bărbatul a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu executare pentru ultraj.

„Condamnă pe inculpatul D.O. la o pedeapsă de un an şi şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj (faptă din data de 29.01.2022, persoană vătămată O. G. V.). Condamnă pe inculpatul D.O. la o pedeapsă de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj (faptă din data de 29.01.2022, persoană vătămată C. M.). Contopeşte pedepsele stabilite, aplică pedeapsa cea mai grea de un an şi şase luni de închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de patru luni închisoare, urmând ca inculpatul D.O. să fie condamnat la o pedeapsă rezultantă de un an şi zece luni închisoare, ce se va executa în regim de detenţie. Menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpatul D.O. Deduce din durata pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre, perioada în care inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 09.02.2022 la zi. Constată că persoanele vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză. Obligă inculpatul la plata sumei de 900 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat", se menționează în soluția pronunțată inițial de Judecătoria Brăila.