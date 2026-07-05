Video A intrat cu motociclul pe terasa unui magazin, după care a fost luat la bătaie. Patru persoane au ajuns la spital

Un conflict care a avut loc pe terasa unui magazin din localitatea Romanu, județul Brăila, a da provocat rănirea a patru persoane, care au ajuns la spital. Scandalul a fost provocat de un bărbat băut care a intrat cu motociclul pe terasă.

Din primele informații, un bărbat de 67 de ani, din localitatea Romanu, a condus un motociclu cu care a fi pătruns pe terasa unui magazin din localitate, unde s-ar fi aflat un grup de mai multe persoane.

În urma evenimentului, pe fondul unui conflict verbal, persoanele implicate s-ar fi agresat fizic reciproc. Bărbatul cu motociclul ar fi folosit în agresiune și o toporișcă.

„Echipaje de la SAJ Brăila s-au deplasat la fața locului și au transportat la spital persoanele vătămate, patru bărbați cu vârstele cuprinse între 34 și 57 de ani, toți din localitatea Romanu, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, anunță IP Brăila.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital în vederea prelevării de mostre biologie și acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii au ridicat motociclul și mai multe obiecte tăietor-înțepătoare găsite în acesta, și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.