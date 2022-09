Cum a ajuns Dorohoiul capitala informaticii în Balcani. Aici se ține Balcaniada de Juniori

Balcaniada de informatică pentru juniori este organizată anul acesta în municipiul Dorohoi din Botoșani. Participă zeci de concurenți din 11 țări și este o premieră pentru nordul extrem al Moldovei.

Balcaniada de Informatică pentru Juniori este una dintre cele mai prestigioase competiții europene, de profil. De fiecare dată adună cei mai talentați tineri din zona Balcanilor și a Europei de Est, cu rezultate remarcabile în domeniul informaticii. Anul acesta, Balcaniada pentru Juniori, ajunsă la cea de-a XVI-a ediție, a fost organizată în mod surprinzător, în municipiul Dorohoi, un orășel din județul Botoșani, în nordul Moldovei, cu doar 20.000 de locuitori. La Dorohoi au ajuns echipe din 11 țări, printre care și tineri informaticieni din Albania, Azerbaidjan, Grecia, Cipru, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Macedonia de Nord, Republica Moldova și Ucraina.

O patrie a performanței în informatică

Echipele celor 11 țări sunt formate din câte patru membri, plus un team leader dar și un adjunct. Balcaniada de la Dorohoi a început marți, 30 august, și se termină vineri, 2 septembrie. Probele vor avea loc la Liceul ”Regina Maria” din Dorohoi, unul dintre cele mai importante licee din județul Botoșani. Competiția a fost organizată în parteneriat cu Ministerul Educației, Primăria Dorohoi și Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică.

Organizarea, aparent surprinzătoare, a Balcaniadei de Informatică la Dorohoi a creat o emulație parte în orășelul nord-moldav fiind implicați un număr impresionat de profesori, elevi-voluntari dar și agenți economici din zonă. Organizarea Balcaniadei la Dorohoi, așa cum arată și oficialii de la Inspectoratul Școlar Botoșani, are legătură cu performanțele deosebite obținute de botoșăneni în domeniul informaticii atât la nivel național dar și internațional. De altfel, în echipa României se află chiar și la această competiție, un botoșănean, Cezar Trișcă Vicol. „Am fost aleși pentru a organiza această competiție doar pentru că am avut rezultate importante la nivel național și internațional“, spune Cristina Bălăucă, inspector școlar adjunct.

„Este extraordinar ce se întâmplă”

Locul unde este organizată Balcaniada de Informatică pentru Juniori, adică Liceul „Regina Maria” din Dorohoi, este una dintre unitățile de învățământ din zona Moldovei care pregătește constant elevi performanți în domeniul informaticii. Atât profesorii coordonatori, cât și voluntarii, dar și autoritățile locale, spun că organizarea Balcaniadei la Dorohoi este o oportunitate fantastică de promovare și un eveniment unic în istoria orașului. Și asta în condițiile în care niciodată nu a fost organizată o asemenea competiție internațională în județul Botoșani. „Este o experiență unică. Este un nivel de comunicare foarte pe gustul lor. Este extraordinar ce se întâmplă. Este prima competiție internațională de informatică care se organizează în județul Botoșani“, spune Adrian Panainte, profesor de informatică la Colegiul AT Laurian.