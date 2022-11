Un „milionar” cu BMW a băut și a fugărit Poliția, cu 160 km/h, printr-un mare oraș. De ce a fost condamnat cu suspendare

Un tânăr din Maramureș, acuzat că, băut fiind, a condus prin centrul orașului Baia-Mare un BMW, iar când polițiștii au vrut să îl oprească a gonit cu 160 km/h, a fost condamnat. Sentința nu este definitivă.

Judecătoria Baia-Mare a pronunțat o primă sentință într-un dosar de conducere sub influenţa alcoolice în care a fost trimis în judecată un tânăr de 27 de ani care a încercat să fugă de Poliție în momentul în care a fost prins.

Incidentul a avut loc în noaptea de 9 spre 10 august 2022, în Baia-Mare. Tânărul, aflat la volanul unui BMW, le-a atras atenția polițiștilor în momentul în care a ieșit dintr-o benzinărie trecând peste linia continuă. Polițiștii au pornit în urmărirea șoferului, dar acesta a refuzat să oprească.

Raradul Poliției l-a surprins pe șoferul cu BMW conducând inclusiv cu 160 km/h prin centru orașului Baia-Mare. La un moment dat, șoferul a oprit mașina și a fugit. În autoturism se mai afla un martor, dar și un minor.

Prins de un echipaj de Ordine Publică solicitat în ajutor, șoferul a făcut scandal, fiind nevoie să fie încătușat. Potrivit imaginilor surprinse de body-cam-urile Poliției, tânărul „le-a adresat polițiștilor cuvinte jignitoare, susținând că este milionar și afirmând că oricum el o să conducă în continuare”.

Șoferul a încercat să amâne analiza probelor de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, dar în final a fost dus la spital și i-au fost recoltate probe, rezultând o alcoolemie de 1,50 g/l alcool pur în sânge la prima recoltare și 1,37 g/l alcool pur în sânge la a doua recoltare.

De ce a fost condamnat cu suspendare „milionarul“

În urma incidentului, „milionarul” a fost arestat preventiv. Ulterior, a fost plasat în arest la domiciliu și trimis în judecată. La proces, șmecherul cu BMW a declarat că „recunoaște și regretă” fapta, iar judecătorul i-a aplicat o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare cu suspendare și interdicția de a conduce un an și jumătate. Totodată, tânărul a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar.

Judecătorul a arătat că „inculpatul prin faptul că a condus cu viteza de 160 km/h, fiind şi sub influenţa băuturilor alcoolice, i-a pus într-un real şi iminent pericol pe participanţii la traficul rutier, iar doar întâmplarea a făcut să nu producă un accident de circulaţie care, în contextul dat, s-ar fi soldat cu decesul ori vătămarea gravă a unor persoane, inclusiv a inculpatului”.

Instanța a avut în vedere și „atitudinea recalcitrantă a inculpatului faţă de agenţii de poliţie care denotă dispreţ faţă de autoritatea statului şi de organele de ordine publică”, dar și că „inculpatul nu a oprit la semnalele poliţiei şi că acesta a fost urmărit o distanţa relativ lungă până a fost oprit de organele de poliţie”.

Totuși, judecătorul a considerat că suspendarea executării pedepsei este suficientă. „Circumstanţele personale ale inculpatului (n.r. 27 de ani, cetățenie română, necăsătorit, are studii 12 clase, fără obligaţii militare, conducător auto), respectiv că este integrat social şi are loc de muncă ori că este la primul contact cu legea penală sunt avute în vedere de instanţă, motiv pentru care nu va aplica pedepse maxime şi nici nu va dispune executarea în regim penitenciar”, se mai arată în sentința Judecătoriei Baia Mare.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată.