Orașul din România unde copiii primesc o masă caldă la școală. „Este pentru toți elevii noștri, nu doar localnici“

O decizie mai puțin întâlnită în școlile din România este cea a autorităților din localitatea arădeană Chișineu-Criș. Toți copiii mănâncă la școală sau grădiniță, deoarece primesc gratuit o masă caldă.

Costurile sunt suportate din bugetul local, iar programul a fost demarat în anul 2022.



Este vorba de peste 1.000 de copii care mănâncă gratuit la școală. S-a luat această decizie, deoarece o parte din elevii care proveneau din familii cu venituri reduse nu aveau pachețel cu mâncare la școală.

Astfel, pentru a nu se face diferența, edilii au hotărât ca toți copiii să primească hrană, indiferent de statutul social. Totul implică eforturi mari, suplimentare, fiind vorba despre aprovizionare și organizare pentru prepararea zilnică a mâncării.



„În parcursul european al școlii, un punct important este acela de a asigura o masă caldă la școală. Am demarat în anul 2022 programul «Hrană caldă pentru elevi», asigurând la început masa în sistem catering. Pe parcurs, pentru a îmbunătăți din mers acest program, am modernizat bucătătăria cantinei și am angajat personal suplimentar, astfel încât, în trei serii, copiii să poată primi masa caldă gratuit, adică suportată integral din bugetul orașului, la standarde europene. Eforturile suplimentare sunt multiple, deoarece vorbim de problemele de aprovizionare și organizare pentru prepararea zilnică”, spune Florin Flavius Chereji, primarul orașului Chişineu-Criş.

În prezent, de acest program beneficiază peste 1.100 de copii de la grădinițele și școlile din oraș, clasele 0-VIII, costurile fiind suportate integral de la bugetul local.

Peste 60.000 de porții

Numărul de porții pentru perioada 2022-2023 a fost de peste 48.000, iar pentru 2023-2024 va trece de 64.000, valoarea unui meniu fiind de 15 lei.

„Sperăm doar ca eforturile noastre să fie înțelese de către cadrele didactice, elevi și părinți și să fie reflectate nu numai în îmbunătățirea rezultatelor școlare obținute de către elevii noștri, dar și în reducerea spre zero a abandonului școlar în orașul nostru. Noi oferim hrană tuturor copiilor care învață la școlile din Chișineu-Criș, chiar dacă nu sunt localnici”, mai adaugă primarul.

Nu toată lumea privește cu ochi buni această inițiativă, deoarece cei care au deschise fast-food-uri și-au cam pierdut clienții.