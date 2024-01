Vânzarea unei căsuțe vechi de 130 de ani a stârnit furia internauților. „Este aberant“

Căsuța, situată în județul Alba, la munte, este scoasă la vânzare de proprietari pentru suma de 3.000 de euro, însă prețul mic ascunde și un dezavantaj care a provocat sute de comentarii negative.

„Am o casă bătrânească de 130 de ani. Este foarte bine îngrijită, nu plouă în ea și vreau să o vând. Menționez că vând doar casa, nu și terenul, la prețul de 3.000 de euro”, sună anunțul postat pe grupul de Facebook „Vreau la țară”.

Vânzătorul a mai precizat și faptul că locuința bătrânească este situată în comuna Mogoș, județul Alba.

Din păcate, nu a obținut efectul scontat. Cei care sunt în căutarea unei case la țară s-au înfuriat în momentul în care au aflat că anunțul vizează doar casa bătrânească, însă nicio palma de teren, nici măcar cel de sub ea.

„Cu alte cuvinte, anunțul trebuia să sune așa: am un teren pe care mai am ceva ce mă incomodează, vă rog să mă scăpați de gunoi și să plătiți 3.000 euro“, scrie un bărbat.

„Vrea să facă curățenie pe banii clientului, că oricum nu se alege nimic de ea după ce o desface“, scrie un altul.

Alții îi atrag atenția vazantorului că locuința are acoperiș din azbest, material cancerigen.

„Numai distrugerea azbestului costă mai mult de 3.000 euro", este opinia unui bărbat.

„Acest produs trebuia înlocuit cu tablă, țiglă sau mai știu eu ce tipuri de învelitori“, este opinia altuia.

"Păi ce să faci cu o casa fără teren, cine vrea să o cumpere și cum face ca să o renoveze sau să o construiască? Cum iese, cum intră, cred că este o glumă! ", scrie un altul.

Alții sunt de părere că respectiva ocuință bătrânească ar putea fi cumpărată și relocată, trimisă la Muzeul Satului sau vândută în Vest, unde casele tradiționale sunt la căutare.

„Sunt persoane care au teren și doresc să își construiască o casă pe terenul respectiv, iar casa aceasta este una dintre soluții“, este opinia unei femei.

„Ia legătura cu Ambulanța caselor bucovinene. Ei se ocupă de relocări. Dar te anunț că am avut ocazia să iau gratis o casă și când am auzit prețul pentru demolare și relocare, plus curățenia în urma casei, dușul molozului, am zis că îmi iau container de acei bani și mă mut imediat“, este o altă opinie.

„Se poate reloca o astfel de casă. Și da, chiar este valoroasă! Dacă ofereați teren măcar la intrarea casei găseați imediat să o vindeți, sunt mulți pasionați de case vechi pe care vor să le reabiliteze, dar nu am mai auzit să ceri bani ca să îți elibereze locul“, scrie o femeie

„La 130 de ani sigur are părți putrede ascunse. Când te apuci să o desfaci, cade. Și eu am vrut să cumpăr o casă care era foarte bună. Mă costa doar 2.000 de euro casa, dar pentru demontare, transport și montaj trebuia să mai scot din buzunar încă 12.000 de euro. Mi-a trecut repede dorința de a o avea“, a postat un alt bărbat.

Cert este că până acum căsuța bătrânească din județul Alba nu și-a găsit cumpărător.