Firea promite cǎ nu îi ia partidul lui Ciolacu: Societatea românească nu e pregătită

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a negat, în cadrul unui interviu televizat, că și-ar dori preluarea conducerii partidului și a dat asigurări că dacă va câștiga alegerile nu va accepta să conducă formațiunea nici dacă ar ruga-o chiar președintele formațiunii social-democrate.

„Categoric nu. Am mai fost primar general și era alt președinte la partid și nu mi-am manifestat (intenția n.r. ) 4 ani de zile - ba chiar am fost în mandat mai mult, pentru că a venit pandemia și s-a prelungit, așa cum știți, mandatele aleșilor locali. Deci am avut mandat de mai mult de 4 ani de zile și nu mi-am manifestat acea intenție. Nu îmi doresc să am o trambulină politică. Sunt mai mult decât onorată pentru pozițiile politice pe care le am, prim-vicepreședinte PSD și de asemenea președintele organizației București. Categoric nu îmi doresc. Nici măcar dacă m-ar ruga domnul Marcel Ciolacu, personal, vreodată, să preiau această poziție de președinte al PSD, nu voi face acest lucru și vă spun și de ce. Consider că, la modul real, societatea românească nu este pregătită pentru ca aceste funcții de number one în stat sau în conducerea unui partid să fie ocupate de femei”, a declarat Gabriela Firea, în cadrul unui interviu difuzat pe stirileprotv.ro, după ce a fost întrebată dacă va încerca să preia conducerea partidului în situația în care ar ajunge Primar General al Capitalei.

Senatoarea PSD a spus cu privire președinte Trăian Băsescu, care a acuzat existența unul blat între Marcel Ciolacu şi Cristian Popescu Piedone, că „se comportă ca un fel de oracol”, și că nu dă prea multă importanță celor spuse.

”Cu tot respectul pentru funcția prezidențială, cea mai înaltă în stat, pe care a ocupat-o domnul Traian Băsescu, îmi permit să afirmă acum că se comportă, așa, ca un fel de oracol și vorbește în sentințe. Cred că a trecut acea perioadă în care dumnealui chiar le nimerea pe toate în politică și să nu uităm cum chiar domnia sa a ajuns un candidat așa de ultim moment și surpriză generală (...) Nu aș da foarte, foarte, foarte mare credit profețiilor”, a afirmat Gabriela Firea.

Firea: Voi merge la Primărie sau în Parlamentul European

Candidata PSD la Primăria Capitalei a spus că nu renunță la locul de pe lista coaliției pentru alegerile europarlamentare și că dacă nu va câștiga alegerile locale în București, va opta pentru a fi eurodeputat.

„După alegeri, pe data de 10 iunie, cu siguranță vom vedea care este rezultatul alegerilor locale. Dacă voi fi realeasă, cu siguranță voi opta, în cele 15 zile, pentru mandatul de primar general, dacă nu, cu siguranță, fiindcă a fost muncă și pentru a fi pe acel loc trei pe listă, nu am ajuns acolo nici ca un premiu de consolare, și nici din alte motive și tot în urma activității mele politice, colegii m-au propus pe această listă, deci practic nu se schimbă nimic. După 10 iunie, în funcție de votul cetățenilor, voi merge la Primărie sau în Parlamentul European”, a declarat Gabriela Firea.

Întrebată cine consideră că este principalul său contracandidat la Primăria Capitalei, Gabriela Firea l-a indicat pe actualul primar, Nicușor Dan.

Cu privire posibilitatea retragerii candidaturii lui Cristian Popescu Piedone, senatoarea PSD a afirmat: „Sincer, eu mi-aș dori să câștig cu domnul Cristian Popescu Piedone fiind în cursă”.

Scandalul azilelor groazei

Senatoarea PSD a spus că nu are nici o implicare în scandalul ”azilelor groazei”.

„Dacă aș fi știut cu o singură persoană, nu două, trei, 10-15, trec printr-o situație grea, cu siguranță că aș fi acționat. (...) A trecut aproape un an de zile, opinia publică a putut să constate că nu am avut nici cea mai mică implicare, nici eu și nici soțul meu, fiindcă s-ar fi aflat, ar fi fost comunicări publice”, a afirmat Gabriela Firea.