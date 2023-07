Tornada din Apuseni. Pădure doborâtă de vânt în Alba, imagini apocaliptice VIDEO

O furtună puternică a doborât la pământ pădurea de pe un versant aflat într-o zonă din comuna Lupșa (Alba), în Munții Apuseni. Evenimentul a avut loc la începutul acestei săptămâni.

Imagini din dronă cu urmările vântului puternic au fost surprinse și publicate pe rețele sociale.

Pe imagini se poate observa că vijelia din Lupșa (Alba) a fost atât de puternică încât a scos din rădăcini copaci, iar pe alții i-a rupt ca pe surcele. De asemenea, furtuna a distrus zeci de stupi cu albine aflați în zonă.

„Eu nu am crezut că o pădure așa frumoasă să aibă putere să o rupă așa puternic. Eu nu am văzut de când sunt. Am rămas mut, nu știam, să plângă, să-ți vezi toți stupii îmburdați (n.r. răsturnați)”, a spus Adrian, proprietarul stupilor.

O şură a fost lovită de fulger, arzând în întregime, iar mai mulţi copaci au fost doborâţi marţi de vânt pe drumuri din Alba, pe perioada în care judeţul s-a aflat sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, a anunţat Instituţia Prefectului.

Astfel, o şură a ars în întregime fiind lovită de un fulger, în localitatea Arieşeni, iar un copac a fost doborât de vânt pe o altă anexă gospodărească, în localitatea Biharia, comuna Gârda.

Alţi copaci au căzut pe carosabil pe DN-1R, blocat temporar între Albac şi Horea, pe DN 75 Câmpeni, în zona barajului Mihoieşti, la Lunca Arieşului şi la Scărişoara, respectiv pe DJ 742 A, la Trâmpoiele-Zlatna.

Miercuri, 26 iulie 2023, la nivel național, s-au înregistrat pagube în 22 de județe și în București.

„53 de localităţi au fost afectate, în cursul zilei de ieri, de manifestarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Pompierii au depus eforturi pentru degajarea unor elemente de construcţie, 6 stâlpi şi nu mai puţin de 117 copaci căzuţi pe carosabil, autoturisme şi clădiri. Intervenţii prompte au fost efectuate şi pentru evacuarea apei din 1 anexă, 7 beciuri, 2 subsoluri de bloc şi 2 străzi. Ca urmare a acestor evenimente, 9 case, 16 blocuri şi 18 autoturisme au fost avariate”, conform IGSU.

De asemenea, 4 persoane şi-au pierdut viaţa. Trei dintre acestea au fost lovite de fulger în judeţele Botoşani şi Caraş-Severin, în timp ce o altă persoană a decedat ca urmare a căderii unui copac peste autoturismul în care se afla, în judeţul Alba. (Sursa video: Facebook / Apusenii Sălbatici Adrian&Firiceală)