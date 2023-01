Se reiau lucrările la Transalpina de Apuseni. Drumul spectaculos din Alba va avea 43 de kilometri gata în 2023

Consiliul Județean Alba a semnat ordinul de începere a lucrărilor rămase de executat pe lotul 1 al DJ 107I, denumit Transalpina de Apuseni. În 2023, șoseaua se va lungi cu 43 kilometri.

Anunțul a fost făcut de primarul din Aiud, Oana Badea, care anterior a precizat că lucrările vor începe cu străzile din municipiu. Badea a completat că joi, 19 ianuarie, are loc predarea de amplasament, alături de toți deținătorii de utilități.

Lotul 1 din proiectul de modernizare a DJ 107 I are o lungime de 43,51 kilometri, între Aiud și Ponor, iar, potrivit caietului de sarcini, până în prezent pe acest lot au fost executate lucrări în procent de aproximativ 29% din valoarea contractului de execuție, constând în amenajarea terenului, terasamente, structură rutieră, podețe tubulare de descărcare și podețe de acces, scurgerea apelor.

Lucrările în continuare vizează reabilitare părții carosabile prin execuție fundație din balast și piatră spartă și două straturi de mixturi asfaltice; construire/reabilitare poduri și podețe; montare parapeți flexibili pe fundații izolate/adâncite. Valoarea contractului obținut de societatea Elis Pavaje SRL este de 113,7 milioane de lei, fără TVA.

Pe acest lot sunt cuprinse și străzile Avram Iancu, Moților și Abrudului din municipiul Aiud. Pe primele două dintre aceste străzi au fost deja efectuate lucrări pentru introducerea în subteran a tuturor utilităților: rețele de apă, gaz, energie electrică, telefonie, internet. Pe perioada lucrărilor se va circula pe un singur sens, cu semafor. Conform contractului, lucrările pe întregul lot vor fi finalizate în termen de 12 luni.

Lotul 2, încă în licitație

Lotul 2 al DJ 107I are 36,5 km, între localitățile Ponor și Bucium, până la intersecția cu DN 74, este încă în faza de licitație. Comisia a ajuns la etapa analizei financiare a celor patru oferte depuse de către Elis Pavaje SRL, Asocierea Deconstruct AG – Hydrostroy AD – Beton Constructorul, Asocierea Dimex 2000 Company – Prenis SRL și Asocierea FAR Foundation SRL – Drumserv – Test Prima. Stadiul fizic pe lotul 2 este de 27%. În total, drumul județean are aproape 80 de kilometri.

Consiliul Județean Alba a decis, anterior, să rezilieze contractele inițiale ca urmare a incapacității fostului antreprenor de a finaliza investiția după ce Societatea de Construcții Napoca SA Cluj-Napoca a intrat în insolvență și nu a mai reușit să ofere o garanţie de bună execuţie, în cuantum de 10% din valoarea contractului. Societatea din Cluj-Napoca a deschis două procese în justiție, prin care contestă deciziile CJ Alba privind rezilierea celor două contracte.