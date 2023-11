Desant AUR la Alba Iulia, de Ziua Națională, cu mii de membri de partid și cu George Simion „maestru de ceremonii”

Manifestările ce vor fi organizate de Ziua Națională a României la Alba Iulia au intrat în atenția AUR. Potrivit surselor „Adevǎrul“, mii de membri de partid şi simpatizanți ar urma sǎ ajungǎ de 1 Decembrie în capitala Marii Uniri, scopul fiind participarea la Marşul Unirii şi pregǎtirea candidaturii lui George Simion la președinția României.

Surse din partid susțin că liderul AUR vrea să fie susținut de 10.000 de membri care să îi ceară să candideze la funcția de președinte al României. Despre candidatură ar urma să se discute într-un congres extraordinar al partidului programat tot la Alba Iulia pentru data de 2 decembrie 2023, la care vor participa 600 de membri AUR.

Partidul a închiriat deja aproape integral Hotelul Cetate, cel mai mare din Alba Iulia, și a făcut cerere la SNCFR pentru a închiria un tren cu care Simion și câteva sute de membri de partid să vină din București în municipiul din Transilvania. În solicitarea adresată companiei de stat, George Simion susține că ar vrea ca trenul să transporte peste 400 de oameni pe ruta București - Alba Iulia. Trenul ar urma să plece în 30 noiembrie din Capitală și să ajungă la destinație vineri dimineața, când este programat Marșul Unirii, care „militează” pentru Unirea Basarabiei cu România. Potrivit reprezentanților AUR, la marș ar urma să participe, alături de liderul George Simion, „un număr impresionant de persoane”.

Marșul Unirii, „confiscat” de Simion și galeriile de fotbal

În trecut, Marșul Unirii era organizat de studenții basarabeni aflați la studii în România, însă în ultimii ani, acesta a fost acaparat de formațiunea politică AUR în frunte cu George Simion și cu galeriile de fotbal din țară, în special gruparea „Uniți sub tricolor”.

Surse politice susțin că Simion vrea ca sărbătoarea de la Alba Iulia să fie complet acaparată de partidul său prin prezența unui număr foarte mare de membri. AUR și-a „întărit” prezența politică în județul Alba, prin transferul senatorului Călin Matieș de la PSD, care va fi și candidatul partidului la funcția de primar în municipiul reședință de județ. O prezență nelipsită de la Marșul Unirii și de la celelalte evenimente a fost în ultimii ani și, foarte probabil, va fi și în 2023, senatoarea Diana Șoșoacă.

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa (USR), a anunțat că va vorbi și în acest an cu George Simion pentru ca lucrurile să nu degenereze. „Din toate discuțiile pe care le-am avut până acum cu George Simion, l-am rugat să nu denatureze cumva Ziua Națională. Până acum au respectat, nu pot să mă plâng și sper ca și în acest an să discut cu dânsul, pentru că noi le dăm și sprijin pentru Marșul Basarabenilor, care este la 8 dimineața și în care ei sunt implicați. Oricum are o responsabilitate, pentru că sunt mulți oameni care vor participa”, a spus primarul din Alba Iulia.

La manifestările din anii trecuți, membrii AUR nu au afișat însemne de partid, dar și-au făcut simțită prezența prin numărul mare, agitația provocată pe parcursul evenimentelor și huiduielile adresate liderilor politici prezenți. Deocamdată, și-a confirmat prezența la Alba Iulia doar președintele PNL, Nicolae Ciucă.

Defilare militară și masă populară cu 5.000 de porții

Manifestările care vor fi organizate la 1 decembrie 2023, la Alba Iulia, vor fi după același tipar cu cele din ultimii ani. Vor fi ceremonii patriotice și religioase, depuneri de coroane la statuile făuritorilor Unirii, momente de reconstituire istorică în amintirea Marii Uniri, spectacole folclorice și de muzică ușoară, masă populară și două spectacole de artificii, unul de zi și unul de noapte.

De asemenea, va fi organizată o defilare militară cu trupe și tehnică de luptă, iar, dacă vremea va permite, cerul va fi brăzdat de avioane și elicoptere militare. Autoritățile locale pregătesc un număr de 5.000 de porții de varză cu cârnați pentru participanți.