Un focar de febră aftoasă la animale în Germania pune pe jar autoritățile din România. Recomandările ANSVSA

Un focar de febră aftoasă a fost descoperit într-o fermă de bivoli din landul Brandenburg, aflat în apropiere de Berlin, Germania, ceea ce a determinat autoritățile din România să ia o serie de măsuri.

Germania a notificat, la 10 ianuarie, prin Sistemul Mondial de Informații privind Sănătatea Animalelor (WAHIS) al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (WOAH), apariția primului focar de febră aftoasă într-o fermă de bivoli din landul Brandenburg, aflat în apropiere de Berlin. Boala a fost confirmată prin analizele efectuate de Institutul Friedrich Loeffler (FLI).

În urma confirmării acestui focar în Germania, ANSVSA a demarat o serie de măsuri pentru prevenirea introducerii virusului în România. Aceste măsuri includ:

1. Informarea asociațiilor de crescători: Informarea reprezentanții principalelor asociații de crescători de bovine, porcine, ovine și caprine, subliniindu-se obligația de a anunța medicul veterinar în cazul în care animalele prezintă modificări de comportament, semne de îmbolnăvire sau cazuri de mortalitate.

2. Campanie de informare publică: S-au realizat campanii de informare privind obligația proprietarilor de animale de a notifica medicul veterinar în caz de modificări de comportament, îmbolnăvire sau mortalitate a animalelor. Aceste informări sunt distribuite prin materiale printate (afișe, postere) care vor fi amplasate la circumscripțiile de liberă practică, primării, biserici și alte locații publice.

3. Monitorizarea transporturilor de animale: S-a intensificat supravegherea transporturilor de animale (bovine, porcine, ovine și caprine) din comerțul intracomunitar, inclusiv prin analiza posibilității suspendării acestora.

4. Controale suplimentare în trafic: Au fost intensificate controalele pentru a identifica transporturile neautorizate de animale.

5. Informarea operatorilor economici: Operatorii economici care achiziționează bovine, porcine, ovine și caprine din Germania (Uniunea Europeană) sunt obligați să prenotifice Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene înainte de orice achiziție. De asemenea, medicul veterinar va asista la debarcarea animalelor din mijlocul de transport și va efectua un examen clinic al acestora.

Aceste măsuri vor fi detaliate în cadrul întâlnirilor organizate de către Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene cu reprezentanții asociațiilor de crescători și operatorilor economici implicați în comerțul cu animale. ANSVSA a transmis instrucțiuni și note de serviciu către teritoriu, iar aceste acțiuni vor fi implementate prin organizarea de întâlniri cu toți actorii implicați.

Scopul acestor întâlniri este:

• Informarea medicilor veterinari, operatorilor economici și altor persoane implicate în comerțul cu rumegătoare și suine;

• Intensificarea supravegherii pasive;

• Instruirea medicilor veterinari pentru a recunoaște semnele clinice ale febrei aftoase, conform ghidurilor Organizației Mondiale de Sănătate Animală (WOAH).

ANSVSA solicită operatorilor economici din România care activează în domeniul comerțului cu rumegătoare și suine să acorde o atenție deosebită instrucțiunilor transmise prin DSVSA județene, pentru a proteja efectivele de animale de această boală.

În cazul în care există orice suspiciune de febră aftoasă, ANSVSA recomandă notificarea imediată a DSVSA județene.

Febra aftoasă este deosebit de contagioasă

Febra aftoasă este o boală infecțioasă acută, ce provoacă febră și formarea de vezicule cu lichid pe mucoasele bucale și pe membrele animalelor infectate. Boala este cauzată de un virus cu șapte serotipuri, fiecare având aceleași simptome. Perioada de incubație variază între 24 de ore și zece zile, iar în mod obișnuit simptomele apar în trei până la șase zile după infecție.

Menționăm că, în România, există un Program Național de Supraveghere pentru febra aftoasă, parte a Programului de Supraveghere, Prevenire și Control al Bolilor la Animale, care include supravegherea activă și pasivă a animalelor din efectivele indigene și a celor provenite din comerțul intracomunitar.

90% din animalele contaminate mor

Febra aftoasă este o boală infecţioasă virală deosebit de contagioasă, cu evoluţii epidemice si uneori pandemice, ce constituie încă o problemă pentru sănătatea animalelor şi pentru economia ţărilor afectate. Febra aftoasă afectează toate speciile de animale biongulate domestice şi sălbatice şi foarte rar omul.

Denumirea de febră aftoasă vine de la cuvântul grecesc aphte care înseamnă arsură, prin aceasta sugerându-se asemănarea dintre veziculele produse de arsuri şi cele produse de virusul febrei aftoase.

Febra aftoasă a fost şi este considerată cea mai păgubitoare boală la animale datorită: morbidităţii de peste 90% din efectiv, difuzibilităţii mari si rapide în teritoriu, numeroaselor specii afectate, măsurilor de prevenire şi combatere, foarte costisitoare, dar şi faptului că, în secolul XX nici un teritoriu de pe pământ, unde au fost animale receptive, nu a fost ocolit de evoluţia măcar a unui episod de boală.

Este demn de notat însă faptul că multe teritorii, cum sunt: Australia, Noua Zeelandă, America de Nord şi Centrală, Scandinavia si Panama sunt zone libere de febră aftoasă de 50-75 de ani, dar si că în Europa boala evoluează sporadic, iar în Africa, America de Sud şi unele ţări din Asia, febra aftoasă evoluează încă endemic şi chiar epidemic.

În ţările libere de febră aftoasă, unde boala nu există de zeci de ani, sau în ţările în care boala a fost eradicată de mai multă vreme, introducerea accidentală a unui virus aftos poate dezvolta uşor o epidemie de febră aftoasă.

Difuzarea fiind extrem de rapidă, controlul bolii se face cu dificultate si, uneori, poate chiar scăpa de sub control (exemplu epidemia din Marea Britanie din 1967-1968, când 634.000 de animale au trebuit ucise şi epidemia din 2000-2001, când nu mai puţin de două milioane de animale s-au contaminat şi au fostucise).

Simptome agresive

Simptomele generale ale bolii sunt: febră cu intensitate variabilă, acompaniată de simptome comune şi altor infecţii majore, cum sunt: inapetenţă, anorexie, tulburări de rumegare, abatere, diminuarea secreţiei lactate.

Simptomele ce preced erupţia veziculară sunt: nas uscat, pielea de pe mamele şi coroana plantară caldă si congestionată.

Caracterele epidemiologice ale bolii şi pluralitatea antigenică a virusului aftos au făcut din febra aftoasă cea mai păgubitoare boală întâlnită la animale. În acelaşi timp, necesitatea prevenirii acestei boli, oriunde în lume, a impus crearea de organisme şi reglementări unitare şi consecvente la nivel internaţional (FAO, OIE, etc.).

La nivelul Uniunii Europene funcţionează European Reference Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease, Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, of the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) in the United Kingdom, instituit prin Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC