Programul guvernamental „Cornul și laptele”, istorie pentru elevii din mai multe județe. „Nu am primit nicio ofertă”

În 12 județe din România a fost sistată furnizarea laptelui pentru elevi și preșcolari. Guvernul a mărit valoarea pentru porţia de lapte a fiecăruia dintre aceștia, dar banii tot nu sunt suficienţi.

La mai mult de două decenii de când în România s-a vorbit pentru prima dată de programul „Cornul şi laptele”, acesta tot nu funcţionează cum trebuie. În prezent, în 12 judeţe din România a fost sistată furnizarea laptelui, iar printre ele se numără şi Iaşiul. În acest context, conducerea Consiliului Județean Iași susține că procedura de achiziţii este în plină desfăşurare. Marius Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, recunoaște însă că au apărut probleme la depunerea ofertelor.

Potrivit acestuia, licitaţia se realizează pe 15 loturi, incluzând cinci zone de distribuţie şi trei tipuri de produse, adică lapte şi produse lactate, panificaţie, fructe. Întrucât pe anumite loturi nu a fost depusă nicio ofertă, procedura de achiziţie a fost reluată.

„Producătorii sau furnizorii de lactate consideră banii alocaţi foarte puţini”

„Din păcate, acordul-cadru încheiat în anul 2020 nu a prevăzut şi acest ultim an şcolar din cadrul programului, care este definit între 2017 şi 2023. Am fost nevoiţi, imediat după ce, la finalul lunii august 2022, Guvernul a alocat banii, să demarăm o nouă procedură de achiziţie. Aceasta, conform regulilor în vigoare, este una greoaie. Am avut deja o primă deschidere a ofertelor. Din păcate, pentru produsele lactate, pe niciunul dintre cele cinci loturi geografice nu am primit nicio ofertă. Guvernul României ştie că producătorii sau furnizorii de produse lactate consideră banii alocaţi foarte puţini. În noiembrie, Guvernul a făcut o actualizare a preţurilor la lactate şi vom relua procedura pe lactate, urmând, într-o primă fază, să semnăm contractele cu ofertanţii care vor fi declaraţi câştigători pentru ofertele primite pe corn şi pe măr. Evident, ne exprimăm părerea de rău pentru copiii care sunt văduviţi de aceste produse", a declarat vicepreşedintele CJ Iaşi Marius Dangă.

Așa se face că au trecut mai bine de trei luni de la începerea cursurilor, însă elevii din judeţul Iaşi nu au beneficiat de programul guvernamental care ar trebui să le asigure tuturor lapte, corn şi fructe. În Iaşi sunt peste 82.000 de elevi de clase primare şi gimnaziu care ar trebui să primească pe parcursul unei săptămâni, gratuit, două porţii de fructe şi/sau legume, două porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi cinci porţii de produse de panificaţie.

Programul este blocat în 12 județe

La nivel național, pe hârtie, anul acesta școlar 2022-2023, ar trebui să primească săptămânal lapte, produse de patiserie și fructe, 1.887.873 preșcolari și elevii de clasele I-VIII, dar în mai multe județe licitațiile încă sunt în desfășurare, notează Edupedu.ro. În 12 județe programul este blocat în special din cauza lipsei de ofertanți.

Potrivit sursei citate, situația de la Iași este similară și în județul Ilfov, unde nici unul dintre cei peste 40.000 de elevi nu a primit anul acesta școlar produse din Programul pentru Școli al României. Este în derulare doar procedura de licitație pentru produsele de panificație, la licitațiile pentru lapte și mere nu s-a prezentat niciun ofertant, iar procedura a fost anulată și urmează să fie reluată.

Statul este obligat să le dea gratuit preșcolarilor și elevilor de clasele I-VIII, prin Programul pentru școli al României 2017-2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 640/2017.