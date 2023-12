Primul deces de rujeolă de când a fost declarată epidemia: un bebeluș de 7 luni

Un bebeluş de 7 luni diagnosticat cu rujeolă a decedat, în judeţul Braşov, a anunțat, marți, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Copilul ar fi luat virusul de la fratele său în vârstă de 3 ani, care nu era vaccinat. „În cadrul actualei epidemii de rujeolă din România a fost raportat un deces din cauza rujeolei la un copil în vârstă de 7 luni (neeligibil la vaccinarea cu ROR) din jud. Braşov, contact cu fratele în vârstă de 3 ani, nevaccinat antirujeolic”, a anunțat INSP.

Potrivit INSP, în acest an în România au fost înregistrate 2.010 cazuri de rujeolă, cele mai multe în judeţul Mureş - 628, urmat de judeţul Braşov - 344 de cazuri. Prima doză de vaccin ROR se administrează la vârsta de 12 luni. Odată cu declararea epidemiei de rujeolă, în 5 decembrie, medicii de familie vor vaccina bebelușii începând cu vârsta de 9 luni.

Cele mai vulnerabile persoane în fața acestei boli sunt cele nevaccinate sau cu schema de vaccinare incompletă, a declarat recent pentru „Adevarul” doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Prof. Dr. Matei Balș”. „S-a demonstrat clar că persoanele care au făcut rujeolă sunt persoane nevaccinate sau cu schemă incompletă de vaccinare”, spune acesta. Iar boala nu ar trebui neglijată. „Rujeola este o boală care poate să pună la un moment dat probleme și are un potențial din punct de vedere epidemiologic destul de mare. Am mai avut epidemie de rujeola, este greu de spus ce se va întâmpla de acum încolo. Declararea epidemiei are avantaje concrete legate de acoperirea vaccinală, de intervenție mai rapidă, de niște comunicări și de miște măsuri care se pot lua un pic mai repede”, întărește dr. Adrian Marinescu.

Severitatea rujeolei sau complicațiile acesteia vin din cauza faptului că pacientul face suprainfecții bacteriene. „Să zice că am avut o formă medie de rujeolă, dar vine suprainfecția bacteriană care poate să ducă la decesul pacientului. Tot datorită imunosupresiei, rujeola poate activa o tuberculoză latentă”, întărește Cătălin Apostolescu, managerul Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș ”.

Acoperirea vaccinală în România este redusă, 78% pentru prima doză, 62% pentru doza a doua. Iar pentru ca populația să fie protejată de această boală contagioasă, rata de vaccinare recomandată de OMS este de cel puțin 95%.