Plan pentru primele 100 de zile după diagnosticul de cancer pulmonar

Cancerul pulmonar este cel mai frecvent tip de cancer din România,12.122 de pacienții fiind diagnosticați în fiecare an. Totodată, cauzează cele mai multe decese - 10.779 pe an și cei mai mulți ani de viaţă pierduți prin decese premature.

Aceste statistici ar putea fi însă schimbate prin prevenție și îmbunătățirea traseului pacientului, prin depistare precoce și inițierea tratamentului cât mai rapid după diagnostic. Un cancer pulmonar depistat în stadii incipiente înseamnă mai multe opțiuni de tratament, mai multe șanse de supraviețuire și o calitate mai bună a vieții.

Traseul de la suspiciune până la diagnostic

În lipsa unor programe de screening pulmonar și a unui plan de acțiune dedicat acestui tip de cancer, primul pas trebuie să îl facă pacientul (sau familia lui) – să își dea seama că e ceva în neregulă, să recunoască simptomele și să meargă la medicul de familie.

Acesta are la dispoziție un instrument numit riscogramă, adică un set de 10 întrebări care măsoară riscul crescut de cancer pulmonar. În baza acestuia, medicul de familie poate recomanda anumite analize și investigații și poate da trimitere către specialist pentru un diagnostic de precizie.

„Poți lăsa orice pe mai târziu, mai puțin sănătatea ta! Acesta este mesajul pe care vrem să îl transmitem prin campania Inspiră Speranță, ajunsă la a patra ediție” , a spus Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Pacienților cu Cancer din România (FABC).

Al treilea pas revine tot pacientului care are acum la dispoziție un instrument important de sprijin pe traseul său de la suspiciune la diagnostic și tratament. „Planul pentru primele 100 de zile” disponibil pe platforma onco-plan.ro îl ajută pe pacientul nou diagnosticat să știe la ce să se aștepte în perioada următoare și să planifice etapele pe care urmează să le parcurgă. Planul include o componentă de navigare prin sistemul de sănătate, ce ajută la o mai bună înțelegere a bolii, a serviciilor de sănătate de care are nevoie și a opțiunilor de tratament. Un alt pilon este dedicat informațiilor despre nutriție, domeniu extrem de important în cazul pacienților oncologici. Planul ține cont și de sprijinul psiho-oncologic de care are nevoie pacientul pentru se adapta cât mai uşor noii realități, recomandând exercitii zilnice care să îl ajute să adopte, în fiecare etapă a traiectoriei sale oncolgice, o gândire și o atitudine echilibrate.

Tusea persistentă, un semn de cancer pulmonar

„Cel mai important lucru pe care trebuie să îl rețină oamenii este că dacă tușesc cu sânge sau tușesc de mai mult de trei săptămâni, deși au luat un tratament, trebuie să meargă la medicul de familie. Aceeași recomandare este dacă au câteva dintre celelalte simptome de mai sus”, a declarat, la rândul său, Daciana Toma, medic de familie, vicepreședinta Societății Naționale de Medicina Familiei.

Fumatul este considerat principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar. Riscul de a dezvolta cancer pulmonar este între 15% si 30% mai mare la fumători, în raport cu cei care nu fumează. Acest risc crește cu numărul anilor de fumat și cu numărul de țigări fumate pe zi. Alți factori de risc sunt expunerea la radon, un gaz radioactiv; la azbest sau arsenic; la alți agenți poluanți, fumatul pasiv, bolile pulmonare preexistente și un istoric familial de tumori pulmonare.

Cel mai rău dintre toate cancerele

Specialiștii atrag atenția că 75% dintre cazuri sunt diagnosticate în stadii inoperabile ale afecţiunii, afectează în special bărbații, dar se află în creștere și la femei, 50%dintre pacienţi au vârste cuprinse între 45 și 65 de ani și sub 5% sunt descoperite întâmplător la controale de rutină. Fără tratament, majoritatea pacienţilor decedează în primul an de la diagnostic.

”Cancerul bronhopulmonar este cel mai rău dintre toate cancere. Oriunde în lume se depistează extrem de târziu din cauza absenței unui patern simptomatologic specific, și, din acest motiv mortalitatea este uriașă. Este cea mai mare dintre toate neoplaziile. Sub 5% dintre pacienții cu cancer pulmonar în stadii avansate trăiesc la 5 ani”, a atras atenția prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, medic primar pneumolog.

Campania Inspiră Speranță este organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și Societatea Română de Pneumologie, în parteneriat cu Institutul Oncologic București și susținută de MSD.