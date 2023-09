COVID-19 se întoarce. Crește alarmant numărul infecțiilor cu SARS-CoV-2

Numărul cazurilor de COVID-19 crește la nivel mondial, arată raportul actualizat al Organizației Mondiale a Sănătății. România nu face excepție și tocmai de aceea în unele spitale au fost reintroduse restricțiile de vizitare.

Peste 1,4 milioane de cazuri noi de COVID-19 și peste 1.800 de decese au fost raportate între 31 iulie și 27 august, potrivit raportului epidemiologic actualizat al Organizației Mondiale a Sănătății. Comparativ cu săptămâna anterioară, numărul de cazuri a crescut cu 38%, dar rata de deces s-a diminuat cu 50%. Experții OMS estimează că cifrele nu reflectă realitatea în condițiile în care numărul de teste a scăzut la nivel mondial, raportările fiind mai rare.

Relaxare în fața măsurilor de protecție

Ultimul bilanț de marți al Ministerului Sănătății arată 4.772 de noi cazuri de COVID-19 înregistrate între 28 august și 3 septembrie. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 în prezent este de 583. De asemenea, la ATI, sunt internate 45 persoane. Dintre cei 45 de pacienți internați la ATI, 28 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați în prezent, 110 sunt minori, 108 fiind internați în secții și 2 în ATI. Incidența la 14 zile este de 0,28. În același interval, au fost efectuate 2.314 teste RT-PCR și 24.777 teste rapide antigenice.

Comparativ, în intervalul 21-27 august, s-au înregistrat 3.326 de cazuri noi, iar cu o săptămână înainte, 1.894 de cazuri. Medicii atrag atenția că renunțarea la măsurile de protecție și perioada concediilor au contribuit din plin la răspândirea noilor subvariante de coronavirus.

Astfel, la Iași, dr. Florin Roșu, managerul Spitalului „Sfânta Parascheva“, a declarat că „observăm o creştere relativ alarmantă de cazuri de pacienţi care prezintă simptomatologie şi sunt diagnosticaţi cu boala COVID-19. Acest fenomen poate fi explicat prin aşa-zisul fenomen de relaxare faţă de ceea ce reprezintă protecţia împotriva acestui virus, care implică în primul rând distanţarea fizică. Alte explicaţii pot fi perioada concediilor şi numărul mic al persoanelor care se testează“.

Din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19, la Spitalul Județean din Buzău vizitele rudelor pacienților internați au fost restricționate în mai multe secții. Astfel, la secţiile ATI, Neonatologie-Maternitate şi Oncologie, vizitele sunt interzise, în timp ce în restul secțiilor accesul este permis timp de două ore, între 10.00 și 12.00 și doar cu echipament de protecție. În instituția sanitară sunt internați opt pacienți cu COVID-19, două focare fiind declarate active: unul la Centrul Primire-Violenţă Infantilă din Râmnicu Sărat și altul la Spitalul de Psihiatrie Săpoca.

„Este o creștere clară în ultimele două-trei săptămâni, fără discuție. Creșterea înseamnă că se prezintă destul de mulți – 50% în plus față de ceea ce era în urmă cu o lună –, dar de aici se selectează destul de puțini pacienți care să se interneze. Și, în general, nu se internează cu forme severe. Adică sunt pacienți cu factori de risc, în vârstă, copii foarte mici care trebuie urmăriți. Noi, deocamdată, nu am organizat o secție separată de COVID-19, ci doar saloane izolate, la fel ca la gripă. Dar am respectat toate regulile încă de la început, am fost atenți, astfel încât nu am avut focare“, a explicat dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș“ din București, cel mai mare spital de boli infecțioase din țară.

Marinescu recomandă prudență în perioada care urmează: „Vine sezonul rece, încep școlile, s-au întors oamenii din concedii și va fi o circulație mai mare pentru virusurile cu transmitere pe cale respiratorie. Și trebuie să fim prudenți“.

Pirola, subvariantă supravegheată

Ultima subvariantă a tulpinii Omicron – denumită BA.2.86, Pirola – a fost identificată și în Franța, potrivit AFP, după ce aceasta circula deja în Danemarca, Marea Britanie, Israel și SUA. Subvarianta este sub supravegherea OMS, întrucât are un număr mare de mutații la nivelul proteinei Spike – 33, motiv pentru care se răspândește foarte repede. Institutul de Sănătate Publică din Franţa a lansat o anchetă pentru a aduna informaţii epidemiologice şi pentru a documenta acest prim caz depistat în Grand Est.

Chiar dacă BA.2.86 ar provoca o creştere majoră de infecţii, „nu ne aşteptăm să vedem niveluri comparabile de îmbolnăviri grave şi decese cu cele pe care le-am văzut la începutul pandemiei, când s-au răspândit variantele Alpha, Delta sau Omicron“, a comentat recent François Balloux, care deţine catedra de bioinformatică la University College London.

În SUA, autoritățile sanitare au declarat că se așteaptă ca viitorul rapel al vaccinului actualizat anti-COVID-19 să fie eficient în reducerea bolilor grave și a spitalizărilor cauzate de BA.2.86. „Părerea mea este că va oferi, de asemenea, un strat suplimentar de protecție împotriva infecției, dar nu va fi sută la sută“, a estimat dr. Scott Roberts, specialist în boli infecțioase de la Yale Medicine.

Potrivit acestuia, în acest moment, nu există nicio dovadă că BA.2.86 provoacă mai multe boli grave, decese sau spitalizări. „Dar este important să ne amintim că este vorba tot de același virus în esența sa, așa că aceleași metode de prevenire – purtarea măștii, vaccinarea și spălarea mâinilor, printre altele – pot ajuta oamenii să evite infectarea“, a mai spus dr. Roberts.

De la începutul pandemiei, la nivel mondial, au fost raportate peste 770 de milioane de cazuri de COVID-19 și aproape 7 milioane de decese.

3.421.949 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate până în prezent, pe teritoriul României