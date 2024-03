Coșmarul unei femei care și-a luat casă în cel mai scump oraș din țară. „Am empatie doar pentru animale, de ce aș avea pentru oameni”

Mulți români aleg să cheltuie o avere pentru o casă cu curte, tocmai pentru a scăpa de zgomotele unor vecini nesimțiti. Uneori, însă, nici măcar acesr lucru nu le garantează faptul că vor avea în preajmă oameni cu bun simț care să respecte măcar orele de liniște.

O femeie a decis să-și cumpere casă într-o zonă liniștită a Clujului, totul pentru a se bucura de tot confortul și ca să se poată odihni după zilele dificile de la muncă și fără teama că vecinii gălăgioși îi vor face viața un iad.

Numai că nu a fost să fie. Asta deși a cheltuit o sumă deloc neglijabilă, știut fiind că o casă cu curte costă enorm în cea mai scumpă piața imobiliară a României.

Situația de la bloc, unde unii vecini dau muzica tare, fac scandal ori își lasă animalele de companie să facă zgomot, se repetă chiar dacă s-a mutat la casă. De această dată, zgomotele deranjante nu vin la de bormașinile care nu țin cont de orele de liniște sau de la petrecăreți, ci de la câinele unui vecin care locuiește în casa din imediata apropiere.

Și din cauză că vecinul nu consideră de cuviință să-și domolească animalu, în disperare de cauză femeia s-a adresat pe grupul de Facebook Sfaturi de la avocați/colaborare avocați/avocați buni, unde a cerut un sfat.

„Bună ziua! Sunteți amabili să mă ajutați cu un sfat pentru o situație mai puțin obișnuită, dar din păcate foarte deranjantă. Locuiesc la casă ( nou construită) în Cluj, într-un cartier nou de case, și ne deranjează lătratul de la câinele vecinului. Care cunoașteți Clujul, în Voroneț casele au fost construite relativ aproape una de altă. Dacă știam, nu cumpărăm. Până una alta, cale amiabilă sau înțelegere nu există. Zgomotul produs de la lătrat este excesiv și evident deranjant și vreau să știu dacă am o cale legală ca să pot rezolva situația. Sper să primesc un sfat util și nu doresc comment-uri pe lângă subiect”, a scris femeia, mulțumind anticipat pentru înțelegere.

„Marș la bloc”

Doar că în realitate, prea puțini au găsit înțelegere pentru problema ei și au ironizat-o.

„Mutați-vă la bloc”, „Vindeți și vă cumpărați apartament la etajul 10” și „Puneți-vă dopuri în urechi” sau „Două variante sigure: vindeți și va mutați sau stați de vorbă cu câinele, îi explicați deranjul. E câine și normal că latră n-o să miaune”, au fost doar câteva din ironiile internauților. „Pot să-mi iau concediu medical dacă am boală pe cineva?”, a fost un alt mesaj în aceeași notă.

Alții au dezvoltat puțin, dar tot criticând-o pe femeia care a îndrăznit să spună că se simte deranjată de gălăgia patrupedului.

„Vă deranjează un câine. Este simplu de rezolvat. Imaginați-vă că nu erați norocos și nu aveați bani de casă, că locuiați în București pe un bulevard unde trec tramvaie și 4 benzi de autoturisme. Lătratul câinelui este... Vivaldi. Când muncești și ești obosit dormi neîntors”, a răspuns cineva care nu a înțeles că, de fapt, femeia nu și-a luat un apartament într-un bloc situat într-o zonă aglomerată și a dat bani în plus pentru a-și lua casă cu curte tocmai pentru a scăpa de gălăgie.

Alții au trecut la insulte: „Marș la bloc, e simplu.”

„Mă, da ce domni vă dați acum! Mor! Mă n-ai crescut la țară cu câinele în curte? Bine că țăranul nu s-a plâns niciodată de lătratul câinelui! I-a plăcut să- l audă! Și spre deosebire de tine i-a plăcut s-audă și cocoșul la 4 dimineața! Ba chiar îi mulțumea cocoșului că- l trezește pentru munca de zi cu zi! I-a plăcut s-audă și găina și vaca și porcul pe lângă casă! Din cauza ta vom mânca insecte și dacă te aude Ursula taie corzile vocale la câini! Rușine! Ascunde-te în pădure, dar deocamdată bagă-te sub pat! Să ai liniște! Somn ușor, bădie!”, s-a înfuriat de-a binelea un internaut, fără să se gândească că poate autoarea postării nu a trăit niciodată la țară și că oamenii au dreptul la liniște, iar legea e de partea lor, chiar dacă de cele mai multe ori nu se aplică.

„Aveți o problema foarte gravă, dar nu lătratul câinelui, ci a ta. Frustrarea din tine naște monstruozități. Păi ce-ai vrea? Să miaune? Este câine și înainte de a-ți lua o casă, cunoști întâi vecinii, dar dacă nu îți convine, nu te mulți acolo. Câinele simte caracterul omului!”, și-a descoperit altcineva veleități de activist radical.

„Doamne ferește. Am ajuns să ne deranjeze și animalele. Mergeți și locuiți în pădure și aveți liniște! Vă obișnuiți după o perioadă”, a găsit de cuvință să spună o altă doamnă, probabil convinsă că locul animalelor e în case, iar cel al oamenilor în pădure.

Și nu a fost singura care consideră că locul oamenilor e în pădure, iar animalele pot face oricâtă gălăgie le permit stăpânii. „Vindeți casa, vă luați una în pădure și nu vă mai deranjează nimeni. Câta răutate... Pentru un câine”, a reacționat altă persoană care consideră că respectul și liniștea reprezintă cel mult ceva opțional.

„De ce aș avea empatie de oameni?”

„Câte răspunsuri date la mișto… vă dați mari iubitori de animale, dar empatia umană este zero!”, a realizat o doamnă, dar imediat a fost luată la rost. „Am empatie pentru animale, ele merită! De ce aș avea empatie de oameni ca și doamna sau domnul din postare, când românul s-a pierdut de mult, atâta răutate ca la noi nu am văzut!”, a replicat altă doamnă.

Au fost și unii, puțini însă, care au venit cu sfaturi concrete. „Exista un aparat cu ultrasunete (aceste ultrasunete nu sunt auzite de om doar de animale) Atunci când este pe mod „ON” câinele nu mai latră. Avem niște cunoștințe care aveau o cățelușă care atunci când erau în curte lătra foarte mult. Vecinii fiind deranjați de lătratul câinelui au făcut reclamație la protecția animalelor. Aceștia când au venit la proprietarii cățelușei le-au spus că trebuie să facă ceva cu ea să nu mai latre deoarece deranjează vecinii. Atunci ei au cumpărat acest aparat despre care vă spuneam mai devreme și ori de câte ori lăsau cățelușa în curte puneau și aparatul în funcțiune. Și uite așa a fost toată lumea fericită”, a fost una dintre puținele povești cu happy-end.

„Cumpărați un fluier de antrenament cu frecvență ridicată, o să se potolească... nu-i face rău câinelui, probabil și el este stresat de ceva”, a fost altă opinie.

„Singurul sfat ce pot să îl dau, este acela de a întreba un medic veterinar, care crede el că este cauza lătratului excesiv . Orice câine latră, dar când latră excesiv trebuie văzută cauza. Poate fi bolnav și ignorat de stăpâni sau poate nu este hrănit suficient”, a fost altă opinie.

„Greu de rezolvat problema. Și daca se va rezolva cumva vreodată, nu va fi amiabil. Adevărul e cumva la mijloc, nici câinele n-are vreo vină, dar și gălăgia aceea nu e ok. Greu” și „Sugerează-i să îl ducă la dresaj sau să se ocupe mai mult de el”, au fost câteva dintre răspunsurile realiste.

Alții s-au lovit de probleme asemănătoare și știu cât de deranjant poate fi lătratul isteric al unor câini, pe fondul indiferenței stăpânilor care vor animale de companie, dar le lasă apoi nesupravegheate.

„Avem și noi aceeași situație. Vă înțeleg perfect. Toată noaptea latră continuu la stele și noi suntem zombie zi de zi. Măcar dacă i-ar bagă în casă după ora 10.00 pm. Ziua liniște totală. Nu îi auzi gura. Deși este gălăgie, oamenii trec pe stradă șamd. Dar noaptea este teroare. Deși am vorbit cu vecinul, nu a luat nici o măsură. Și nu știu dacă ați observat din comentarii: câinii au devenit mai importanți ca omul se pare. Dezgustător cum gândesc unii. Știu că dacă dați telefon la poliție și vine și va măsoară gradul de intensitate a zgomotului provocat de lătratul câinelui se vor lua măsuri. Noi nu am făcut-o că am bănuit că ne-ar râde în nas și poliția de aici, dar poate în Cluj sunt mai corecți”, a scris altcineva.

„În Germania ferească sfântul să îți latre cățelul în curte, ca îl și iau de la stăpân. Numai la noi se face atâta Tam Tam!”, a observat altul.

„Poliția animalelor. Vă înțeleg perfect că și eu am asemenea vecini, au înnebunit toți cu niște câini. Mari iubitori de animale, de miei, de porci, găini, nu mai sunt așa iubitori, când sunt sacrificate, să le mănânce, și de niște câinii i-a apucat marea iubire. Acum nu este nimeni obligat să îi suporte pe ei, fiecare om are dreptul să treacă liniștit în casă lui”, a fost altă remarcă.