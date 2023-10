Capcanele în care cad tot mai mulți turiști români care merg în Italia. „Am văzut prea multe țepe”

Mai mulți români care și-au făcut rezervări printr-o cunoscută platformă de rezervări la un hotel din capitala Italiei s-au confruntat cu probleme, după ce proprietarul a anulat unilateral totul. În această situație se află mai mulți turiști români care intenționau să viziteze Cetatea Eternă și nu numai.

Situația a fost descrisă pe pagina de Facebook Vacanțe Do It Yourself de cineva care intenționa să se cazeze la Vittorio Il House, un hotel aflat în centrul Romei. Bărbatul a postat anonim și a cerut sfaturi de la ceilalți membri ai grupului.

„Bună seara, acum trei luni am făcut o rezervare la Roma prin Booking, fără anulare gratuită, cu plata în avans 100%. Rezervare făcută pentru patru nopți la începutul lunii octombrie. Azi am primit mesaj de la proprietar pe Booking în care îmi spune că din cauza unor probleme de sănătate etc... este nevoit să îmi anuleze rezervarea și că îmi voi primi banii în 20 de zile de la Booking. A mai întâmpinat cineva o asemenea situație? V-a găsit Booking o altă cazare în aceeași zona sau la aceeași bani? Cum ați procedat? (Cazarea pe care o aveam era în centrul Romei, fix lângă Piazza Navona și aș vrea o cazare în aceeași zonă, problema e că prețurile s-au triplat de când am făcut eu rezervarea. Mă puteți ajuta cu info? Mulțumesc anticipat!”, e postarea membrului anonim.

A fost imediat bombardat de mesaje, dar cel care i-a reținut automat atenția a fost cel al unei doamne care susține că a pățit exact la fel. Și tot în Roma, tot la același hotel. „Bună. Unitatea de cazare se numește cumva Vittorio Il House? Dacă da, puteți să îmi scrieți în privat să va spun ce am pățit mai exact, ce s-a rezolvat și ce nu. Pățania dumneavoastră sună cam ca a mea”, a scris femeia, iar autorul postării inițiale a revenit cu răspuns afirmativ. „Da, aceasta este cazarea, ți-am scris în privat!”, a răspuns acesta.

Ceilalți internauți nu au primit bine aparenta secretomanie și au cerut detalii. A revenit chiar doamna pățită, care a explicat despre ce este vorba.

„Bună. Nu e nimic secret, doar că am purtat un dialog mai lung cu autorul postării. Atât, nimic mai mult, fără discuții despre vreme, haine, mâncare. Pe scurt, am plătit 100% nerambursabil (plata procesată prin proprietar si nu prin Booking), după o săptămână mi-a returnat banii fără explicații, ciudat pentru mine. De aici, am contactat Bookingul, reveniri peste reveniri etc. După aproximativ două luni, revine proprietarul, anulează cazarea, spune că are probleme de sănătate, proprietatea nu mai poate fi accesată pe Booking. De mai mult timp mi-am rezervat altă cazare fiindcă creșteau prețurile, nu mai puteam aștepta. Rezolvare Booking: factura de la noua cazare, decontare o anumită sumă”, a explicat ea.

Și tot ea a revenit cu concluziile de rigoare. „Ce am învățat din această pățanie? Plata procesată prin booking și nu prin proprietar (sper eu mai sigur), cazări cu anulări gratuite (atunci când se poate), comunicarea doar prin Booking chat (la fel am comunicat și cu Booking fiindcă nu era ceva urgent, răspund întotdeauna în maxim 24h)”, a mai scris femeia.

Pro și contra rezervărilor prin Booking

În discuție au intervenit și alți membri ai grupului, iar unii au venit cu sfaturi interesante.

„O platformă de rezervări nu va ajută cu nimic că să va găsească altceva cu același preț. Mai bine încercați să găsiți contactul direct al unei locații care va place, aveți toate șansele să obțineți un preț mai bun”, a spus cineva.

A fost imediat contrazisă de o altă membră a grupului, „Booking oferă cazare similară sau mai bună.” Și schimbul de replici a continuat. „În fine, nu vreau să intru în polemică, am argumente solide, dar nu este cazul să explic sau să conving pe cineva. Numai pentru evitarea comisionului ce începe de la 16% și deja discutăm de alte prețuri”, a revenit prima doamnă.

„Eu lucrez de vreo 20 de ani cu Booking și știu cum colaborează și lucrează. Și am văzut destui turiști lăsați în voia sorții. Sper să nu aveți niciodată bafta de a rămâne fără cazare datorită acestei platforme. Nu aș fi atât de vehementă în locul dumneavoastră”, a mai scris ea.

De aici și până la acuzații a fost un singur pas. „Oo, m-am prins de ce faci reclamă negativă la Booking, lucrezi în turism. Și dai faliment că-ți pierzi clienții așa că ponegrești Booking să vină la tine”, a scris cea care paria pe Booking. O altă doamnă a intervenit de partea celei acuzate: „Nu se străduiește deloc. Am avut rezervări anulate și nu mi-a oferit nici o alternativă. Sunt jalnici!”, a spus ea.

Tot mai mulți hackeri și „țepe” pe Booking

„Te-ai prins prost, eu nu am treabă cu agențiile de turism, așa că știu foarte bine mecanismul, unde merg banii, cum poți să ai turiști de la această platformă și mai ales fără câți bani rămâi după ce plătești niște comisioane enorme, bani ce nu rămân în România”, a răspuns și cea acuzată.

„Dragă doamnă, următoarea călătorie pe care o voi face include șapte cazări în Italia pe parcursul unei luni. M-am gândit că voi putea scuti o parte din bani dacă rezerv direct la proprietăți și evit Bookingul. Am luat legătura cu proprietățiile telefonic și diferența de preț față de Booking era în medie cu 5-10 euro mai mică pentru o cazare de 300 de euro/ 4 nopți. Am preferat să rezerv prin Booking și să plătesc 5-10 euro în plus pe fiecare cazare, dar să am siguranța că nu voi dormi pe străzi. Într-adevăr sunt și unele prețuri aberante pe Booking, dar dacă folosești platforma de ceva timp și ai puțină gândire logică nu ajungi să plătești 9.000 de euro prin Booking pentru o cazare. Consider că cine are atâția bani pentru o cazare nu rezervă prin Booking”, a fost altă opinie.

I-a răspuns și femeia: „Prețurile în Booking sunt mai mari pentru a acoperi comisionul, la Airbnb comisionul îl plătește turistul. În orice platformă trebuie acoperit cumva acel comision. Și eu plec în Franța, dar am plătit direct la proprietate cazarea. Nu va supărați ca am tot comentat, dar am văzut prea multe țepe în Booking, și este dureros. Și a mai apărut un fenomen, sunt deja mulți hackeri în platformă, eu una am ajuns până la plângeri la DIICOT. Chiar nu este de glumit pentru că pentru un concediu fiecare dintre noi muncește pentru banii aia mult de tot”, a închis ea discuția.