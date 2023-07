Avertisment: Vom fi prinși în „domul de căldură“

Nu scăpăm de caniculă nici săptămâna aceasta. Potrivit meteorologilor, un nou val de căldură va acoperi țara în următoarele zile, iar temperaturile vor ajunge până la 42 de grade la umbră.

Un nou val de căldură va lovi România în perioada următoare. Meteorologii spun că un „dom de căldură“ continuă să se extindă peste jumătatea sudică a Europei și că temperaturile vor ajunge la 42 de grade la umbră în unele zone ale României.

Domul de căldură este un anticiclon extins pe verticală sub care rămâne prinsă o masă de aer foarte caldă și umedă, astfel încât pot fi provocate valuri de căldură cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale perioadei, explică specialiștii de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA). „Aerul cald nu are pe unde să iasă, fiind comprimat sub presiunea de deasupra. Solul se încălzește, pierzând din umiditate, și ajunge să fie un mediu propice pentru izbucnirea incendiilor. Domurile de căldură apar frecvent în zonele temperate, dar devin tot mai intense și mai regulate în zonele care nu se confruntă în general cu căldura extremă. Bula de aer fierbinte, care s-a umflat peste sudul Europei, a transformat Italia și țările învecinate într-un cuptor gigant pentru pizza. Aerul cald, care a intrat din Africa, rămâne acum stabilit în condiții de înaltă presiune, ceea ce înseamnă că temperaturile mari din mare, pământ și aer continuă să se dezvolte“, a spus Hannah Cloke, un specialist în climă de la Universitatea din Reading, pentru Al Jazeera.

Centrul European pentru Prognozele Meteo pe Interval Mediu avertizează că valul de căldură ar urma să dureze și mai mult, prelungindu-se chiar și în luna august, dacă domul de căldură nu este perturbat.

Mai multe regiuni din România, afectate

Temperaturile extreme se vor face simțite și la noi, astfel că meteorologii atrag atenția că valul de căldură va afecta astăzi vestul și sudul țării „Va fi caniculă, va fi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități“, a avertizat Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor depăși în unele zone 40 de grade.

Marți, 25 iulie, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde toată țara, iar miercuri va persista la intensitate mare în sudul, estul și parțial în centrul țării. Meteorologii atrag atenția că sunt așteptate temperaturi de până la 42-44 de grade în Muntenia și Oltenia.

De joi, vremea se va răci și sunt așteptate vijelii, mai avertizează ANM. „În timp ce acest val de căldură se menține în sud, o masă de aer rece va pătrunde miercuri în partea de vest, dinspre Europa Centrală, ce va reuși să înlocuiască aerul tropical, joi, când în întreaga țară vom asista la o răcire a vremii și temperaturi care vor scădea semnificativ. Așadar, joi, vom reveni la temperaturi până în 32 de grade. Sunt anunțate rafale puternice de vânt, vijelii, căderi de grindină și ploi torențiale“, a declarat meteorologul ANM Mihai Huștiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să evite să iasă din casă la orele de după-amiezii, să stea în locuri răcoroase și să se hidrateze. „Faceți un duș, beți apă pentru a vă hidrata și măsurați-vă temperatura corpului. Dacă dv. sau o altă persoană vă confruntați cu hipertermie (creștere anormală a temperaturii corpului), delir, convulsii sau stare de inconștientă, sunați de urgență la 112. Mutați persoana într-un loc răcoros, în poziție orizontală, cu picioarele ușor ridicate. Îndepărtați îmbrăcămintea și puneți-i comprese ușor reci pe frunte, la subraț, pe gât, mâini și picioare, stropiți ușor pielea cu apă la temperatura camerei. Persoana inconștientă se așază pe o parte. Nu administrați medicamente!“, se arată pe site-ul fiipregatit.ro.

Grecia, cea mai afectată

Canicula va afecta în continuare și Grecia, după ce în weekend au fost temperaturi-record, de aproape 44 de grade Celsius la Atena şi 45 de grade Celsius la Tesalia. Temperaturile extreme favorizează apariția incendiilor de vegetație care au afectat țara în ultimele două săptămâni. Circa 30.000 de localnici și turiști au fost forțați să fugă din calea incendiilor care au izbucnit pe Insula Rhodos și au afectat 12 sate, fiind întețite din cauza rafalelor puternice de vânt. În jur de 19.000 de locuitori şi turişti din Rhodos au fost evacuaţi către locuri mai sigure începând de sâmbătă, a anunţat biroul premierului grec Kyriakos Mitsotakis, care a precizat că este cea mai mare operaţiune de evacuare din istoria ţării. Cele mai multe persoane au fost transportate în nordul insulei, unele fiind adăpostite temporar în săli de sport, şcoli, la bordul unor feriboturi şi în case particulare.

Printre persoanele evacuate se numără și 25-30 de români, care sunt în prezent în afara oricărui pericol, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Instituția amintește că românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii call-center, în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie și numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Elenă: +306978996222.