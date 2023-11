Planificarea familială, o enigmă printre români. Suntem țara cu cele mai multe mame minore din UE

Statisticile arată că România este țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană. Astfel, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, 687 de fete cu vârste sub 15 ani au devenit mame în anul 2022.

Conform specialiștilor, acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că românii nu sunt obișnuiți cu noțiunea de planificare familială.

Tinerele din România încep viața sexuală tot mai devreme

O explicație oferită de medici pentru aceste cifre înregistrate de Institutul Național de Statistică este reprezentată și de faptul că tot mai multe tinere din România își încep viața sexuală la vârste fragede. Astfel, acestea sunt neinițiate și nu cunosc cu adevărat mijloacele contraceptive.

,,Planificarea familială presupune ca sarcina să nu apară la voia întâmplării, ci în momentul în care un cuplu este pregătit, își dorește acest lucru. Astfel, noi nu avem paciente, avem de a face cu femei sănătoase, active într-un cuplu, care doresc metode contraceptive pentru o perioadă de timp. Ne gândim la fetele foarte tinere, care își încep viața sexuală mai devreme, neinițiate, fără cunoștințe. Astfel, apar sarcini nedorite, la tinere neinițiate în ceea ce privește contracepția. Nu știm care este vârsta ideală pentru începerea vieții sexuale. Acest lucru trebuie să se întâmple când ești pregătită pentru așa ceva. Viața sexuală apărută precoce poate fi o povară, deoarece o sarcină nedorită poate fi o problemă pentru o fată în vârstă de 14-15 ani. Rolul nostru este să explicăm că există metode contraceptive, foarte accesibile, iar tinerele să ajungă la cabinetele de planificare familială. Accesul este facil, discuția este neoficială, între patru ochi, cu consemnarea pacientei într-un registru. Astfel, raportările nu se fac nominal, ci doar numeric. Pot veni la noi la cabinet minore cu sindrom de ovare polichistice, cu probleme de ten. Pilulele contraceptive pot fi o soluție pentru diverse afecțiuni", a precizat dr. Irina Cațighera, medic de planificare familială.

Orele de educație sexuală nu sunt pe placul românilor

Conform medicilor, orele de educație sexuală reprezintă o necesitate, o soluție la rezolvarea acestei probleme. Cu toate acestea, părinții nu optează, de multe ori, pentru un asemenea opțional la școală.

,,Orele de educație sexuală, cu toate că sunt intrate în program, nu au loc deoarece sunt opționale. Aceste ore sunt percepute ca un îndemn la debutul vieții sexuale. Am propus ca aceste ore să se numească ore de educație pentru sănătate, ar avea mult mai mult sens. Am mers, de-a lungul timpului, în mai multe școli și am discutat cu elevii. Cea mai frecventă întrebare are legătură cu începerea vieții sexuale, toți sunt curioși când este indicat să se întâmple acest lucru", a adăugat medicul ieșean.

Cum pot gestiona părinții situația

Foarte multe tinere care devin mame la vârste fragede provin din familii dezorganizate, cu foarte mulți copii și cu părinți plecați în străinătate, susțin specialiștii.

,,Ar trebui să existe cursuri și pentru părinți. În general, fetele care devin mame la o vârstă fragedă provin din familii cu foarte mulți copii, copii care au părinții plecați în străinătate și sunt crescuți de bunici. Astfel, apar mamele în vârstă de 14-15 ani", a încheiat dr. Irina Cațighera.