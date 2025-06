Proiectul Centrului de arși de la Spitalul de Urgență pentru copii Grigore Alexandrescu are o întârziere de un an, a declarat sâmbătă, 28 iunie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Declarațiile au fost făcute de ministrul Sănătății imediat după vizita efectuată pe șantierul Centrului de arși de la Spitalul de Urgență pentru copii Grigore Alexandrescu.

„Aș putea spune că, din păcate, acest proiect are o întârziere de un an, în special din cauza blocajelor birocratice pe care le-am întâmpinat aici”, a spus Rogobete.

„Vom accelera lucrările”

Ministrul Sănătății anunță că programul de lucru pe șantier se va prelungi până seara, târziu, pentru recuperarea decalajelor:

„Accesul la locul de desfășurare al șantierului este destul de greoi fiind în mijlocul Bucureștiului, însă în discuția pe care am avut-o acum cu antreprenorii, dar și cu managerul spitalului, am solicitat și avem garanția că vom accelera lucrările, în sensul în care în perioada imediat următoare se va prelungi programul de lucru până seara, la ora 23.00, tocmai pentru a recupera aceste decalaje”.

Același lucru se va întâmpla pe toate șantierele de spitale noi unde există întârzieri, „tocmai pentru a recupera acest lucru”, a mai spus ministrul.

„Sigur că situația este acum în dinamică. În 2022, când am venit la Minister ca secretar de stat, am găsit proiecte pentru trei centre de arși complet blocate. În perioada 2022-2023, am reușit să le deblocăm, în sensul că s-au finalizat licitațiile și s-au semnat lucrările de construcție. Acum, cel de la Timișoara s-a finalizat ca structură, s-a finalizat inclusiv heliportul și se lucrează în interior. Estimăm că, la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, va fi dat în folosință. Cel de la Târgu Mureș este următorul din punct de vedere al gradului de execuție. Cred că au ajuns la etajul trei și acesta pe care l-ați văzut acum unde am depășit parterul”, a explicat Alexandru Rogobete.

„Vom păstra în PNRR spitalele care se pot face”

Ministrul a mai precizat că sunt în construcție 14 spitale noi:

„Avem 14 șantiere pentru spitale noi. Noi am semnat la Ministerul Sănătății 24, dar indicatorul Comisiei Europene era de 19. Practic am supracontractat pentru a respecta indicatorul în cazul în care anumite șantiere se blochează. Așa cum a spus și domnul prim-ministrul ieri, vom păstra în PNRR spitalele care se pot face și aici discutăm de cele 14 care astăzi au această posibilitate iar celelalte vor fi finalizate cu alte surse de finanțare. Ne bazăm pe rezoluția Parlamentului European de prelungire a PNRR-ului. Sigur, așteptăm Comisia Europeană să decidă acest lucru”.

Amintim că, în vara anului 2023, ministrul de atunci al Sănătății, Alexandru Rafila, a semnat contractul pentru construirea Centrului de Mari Arși în cadrul spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

În 2024, Clinica de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arsuri din Spitalul „Grigore Alexandrescu" a înființat Registrul Național Unic al Pacienților Arși, care va centraliza date despre arsurile la copii și adulți, inclusiv locurile de tratament și cauzele acestora.