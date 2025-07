Ursula von der Leyen și-a asigurat sprijinul socialiștilor europeni înaintea votului pe moțiunea inițiată de AUR. Ce concesii a făcut în schimbul voturilor

Moțiunea de cenzură inițiată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea împotriva președinta Comisiei Europene va fi supusă, joi după-amiază, votului parlamentarilor europeni. Chiar dacă e sigură că rezultatul votului îi va fi favorabil, Ursula von der Leyen a făcut unele concesii.

„Ursula von der Leyen se confruntă cu un rar vot de cenzură în Parlamentul European. Președinta Comisiei Europene ar trebui să supraviețuiască, dar procesul de vot ar putea dezvălui nemulțumirea cu privire la orientarea spre dreapta a UE”, scrie The Guardian.

Este de așteptat Von der Leyen să treacă fără probleme de votul de joi privind moțiunea de cenzură, însă dezbaterea a scos la iveală nemulțumirea care mocnește în rândul deputaților europeni de centru, de centru-stânga și verzi care au reconfirmat-o în funcție în urmă cu puțin mai puțin de un an, după alegerile care le-au oferit naționaliștilor de dreapta cele mai bune rezultate din istoria lor.

The Guardian scrie că moțiunea de cenzură „depusă de eurodeputatul român Gheorghe Piperea, de extremă dreaptă și sceptic față de vaccinuri, se referă, aparent, la refuzul lui von der Leyen de a face publice mesajele text schimbate cu directorul executiv al Pfizer în plină pandemie Covid”.

Tergiversarea sa cu privire la aceste mesaje a fost condamnată de cea mai înaltă instanță a UE și descrisă drept „administrare defectuoasă” de către un organism de supraveghere independent, amintește renumita publicație britanică.

Moțiunea include, de asemenea, critici la adresa fondurilor UE legate de Covid și a temeiului juridic al unui fond de apărare în valoare de 150 de miliarde EUR (129 de miliarde GBP), precum și afirmații nefondate privind interferența în alegerile recente din Germania și România, arată sursa citată.

Inițiativa lui Piperea a obținut sprijinul a 76 de naționaliști și extremiști care împărtășesc aceleași idei, depășind pragul de 10% necesar pentru a fi inclus pe ordinea de zi.

Luni, în cursul unei intervenții în Parlamentul European, Ursula von der Leyen a ironizat „afirmațiile false privind amestecul în alegeri” și încercările de a „rescrie istoria” cu privire la „modul în care Europa a reușit să învingă împreună o pandemie globală”.

Președinta Comisiei Eropene a catalogat moțiunea drept parte a „unei epoci de luptă între democrație și iliberalism”.

„Ursula von der Leyen a mai spus că „ trebuie doar să vă uitați la unii dintre semnatarii acestei moțiuni pentru a înțelege ce vreau să spun”, făcând referire la partidele extremiste „alimentate de conspirații, de la anti-vaxxeri la apologeții lui Putin”.

Ce ar însemna un număr mare de abțineri

În culise, oficialii care o susțin s-au arătat îngrijorați de faptul că un număr mare de neprezentări și de abțineri din partea grupurilor mainstream ar putea afecta poziția ei în cadrul votului.

Abținerile ar fi un semnal clar al dezacordului cu modul său de a face politică, consideră Sophia Russack, politolog la Centrul pentru Studii Politice Europene:

„Deși ea va supraviețui, asta este clar, este un caz interesant, deoarece nu este vorba deloc despre Pfizer. Este un război prin procură".

Ce concesii a făcut președinta Comisiei Europene

Politico scrie însă că Ursula von der Leyens s-a asigurat că socialiștii, care intenționau să se abțină de la vot, vor vota ferm împotriva moțiunii de cenzură

Potrivit sursei citate, socialiștii și democrații din Parlamentul European au renunțat la amenințările cu abținerea de la vot.

Pentru a câștiga sprijinul lor, Ursula von der Leyen a promis că va păstra fondurile dedicate cheltuielilor sociale în bugetul pe șapte ani al UE începând cu 2028, care este în curs de elaborare.

Chiar și în ipoteza în care socialiștii s-ar abține, von der Leyen ar ieși câștigătoare după votul de joi, dar acest lucru ar ridica îndoieli cu privire la sprijinul Comisiei în Parlament și capacitatea de a impune legislație, remarcă și Politico.

„S&D a obținut includerea FSE+ [Fondul social european] în următorul CFM [bugetul pe termen lung al UE, cunoscut sub numele de Cadrul financiar multianual] – o victorie majoră pentru cetățenii din întreaga Europă", a declarat un purtător de cuvânt al grupului.

„Ieri, FSE+ a ieșit din CFM. Astăzi este în ea, datorită fermității familiei S&D", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Gheorghe Piperea: „Nu e nicio diferență marcantă între PE și Duma de Stat”

Gheorghe Piperea susține că moțiunea a scandalizat unii europarlamentari.

„Azi e ziua votului asupra moțiunii de cenzură contra Ursulei von der Leyen.Vor fi multe declarații de presă, dar nu și alte dezbateri parlamentare. Votul va dura, practic, un minut.Opinia publică, scandalizată deja descoperind că s-a pus pe soclu un idol fals, în persoana Ursulei, nu va afla decât cu pipeta și târziu ce a fost atât de grav în conținutul acelor SMS-uri dintre Ursula și Bourla, SMS-uri prin care s-a negociat achiziția cu 35 de miliarde de euro a unor seruri experimentale și inutile & nocive. Ursula a refuzat să spună – a preferat să atace persoana inițiatorului, cu insulte și clișee ieftine, într-un discurs jos, plin de minciuni (cum ar fi cea că toți reprezentanții celor 27 de state membre au știut mereu ce e în contractele de achiziție de vaccinuri). În orice caz, mi-e greu să accept că 720 de europarlamentari nu sunt scandalizați toți că Ursula refuză în continuare să execute o decizie a justiției” a scris Piperea, joi, într-o postare e Facebook.

Europarlamentarul AUR a adăugat:

„Ba unii, puțini, încă o aplaudă în picioare. Nu e nicio diferență marcantă, de altfel, între PE și Duma de Stat rusă aplaudându-l mereu pe Putin.Oricum, sunt curios cine va aplauda cu entuziasm la finalul votului – desigur, alături de cei 25 de eurodeputați români din partidul-cartel psdpnlusrudmr, care NU au semnat și NU vor vota moțiunea. Vorbim, desigur, de “politicienii” no face, no name, no number care sunt trimiși la Bruxelles & Strasbourg pe post de piesă de mobilier. Hai Liberare!”.

Orban: „E timpul să pleci”.

Amintim că premierul Ungariei și-a întețit, miercuri, retorica împotriva șefei Comisiei Europene, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de conducerea Uniunii Europene.

„E timpul să pleci”, a scris Viktor Orban pe rețelele sociale, alături de o imagine sugestivă în care von der Leyen pare că iese dintr-un cadru roșu, o reprezentare simbolică a sfârșitului mandatului său, potrivit Politico.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu consideră că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, trebuia să facă publice mesajele cu CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, principalul lucru care i s-a reproșat în moțiunea de cenzură depusă împotriva Comisiei Europene și asupra căreia Parlamentul European se va pronunța joi.