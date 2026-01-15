Un cetățean român, prima persoană condamnată în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Va face ani grei de pușcărie

Un șofer moldovean, care deține și cetățenie română, a devenit prima persoană condamnată în Rusia pentru infracțiunea de „ajutor oferit inamicului”, infracțiune introdusă în codul penal rus la sfârșitul anului 2024.

Un șofer originar din Republica Moldova, care deține și cetățenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru infracțiunea de „ajutor oferit inamicului”, potrivit informațiilor transmise de presa independentă rusă şi preluate de Agerpres.

Această infracțiune a fost adăugată în codul penal al Federației Ruse la sfârșitul anului 2024, într-un context legislativ mai strict, ca urmare a tensiunilor internaționale și a măsurilor sporite împotriva activităților considerate ostile securității statului.

Bărbatul condamnat, Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani, este prima persoană găsită vinovată de „ajutor oferit inamicului în activități clar îndreptate împotriva securității Rusiei”.

În plus, tribunalul l-a acuzat și de tentativă de contrabandă cu substanțe explozive și arme, ceea ce a făcut ca acuzațiile să fie cu atât mai grave.

Potrivit aceleiași surse, Gheorghi Maroglo conducea un autocar care transporta atât marfă, cât și pasageri pe ruta Republica Moldova–Ucraina–Rusia.

Șoferul nu și-a recunoscut vinovăția, dar a decis totuși să nu conteste sentința prin apel. Avocatul său a explicat că această alegere ar fi motivată de dorința de a evita o pedeapsă mai severă, având în vedere că sancțiunea maximă pentru „ajutor oferit inamicului” este de 15 ani de închisoare, iar pentru contrabandă cu arme sau explozivi pedeapsa poate ajunge la 12 ani.