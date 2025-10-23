Video Un bărbat din Sri Lanka a furat 77.000 de euro de la administratorul unei firme din România, la care lucra. Cum s-a făcut nevăzut cu banii

Un bărbat de 46 de ani, din Sri Lanka, a fost reținut de polițiștii din Aiud pentru furtul a peste 77.000 de euro, de la administratorul firmei la care lucra, în România.

Polițiștii de investigații criminale din Aiud l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbatul suspectat de săvârșirea infracțiunii de furt.

Cercetările efectuate de polițiști arată că, în cursul zilei de 10 octombrie 2025, bărbatul din Sri Lanka, angajat în calitate de recuperator de metale vechi, în cadrul unei societăți comerciale din Aiud, în timp ce desfășura activități gospodărești în anexa locuinței unui alt bărbat, de 46 de ani, administrator al firmei respective, ar fi sustras 77.000 de euro, 400 de dolari și 17.000 de lei.

Banii care aparțineau patronului român erau ascunși printre lemnele din anexă.

Polițiștii au reușit să recupereze 4.500 de euro, care i-au fost predați persoanei vătămate.

Joi, bărbatul din Sri Lanka este prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

