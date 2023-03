Tiberiu Ceia, artistul care se topea de dorul soției: „Am ajuns la concluzia că nu puteam trăi unul fără altul“

Tiberiu Ceia, artistul care reprezenta cu mândrie Banatul, a murit la 29 martie, la vârsta de 82 de ani. Pe lângă o carieră impresionată, Tiberiu Ceia a trăit în plan personal o poveste de dragoste frumoasă alături de Anca, femeia care i-a fost soție timp de 52 de ani.

Soția cântărețului s-a stins din viață pe 2 octombrie 2019, după o luptă crâncenă cu o necruțătoare boală.

Anca Ceia a murit ieri pe un pat de spital din Timișoara. Femeia, cadru didactic la bază, s-a stins din viață după o luptă cu o boală cumplită. Anca și Tiberiu Ceia au un copil, un băiat pe nume Cristian, care trăieşte de peste 20 de ani în America, în California. Cristian Ceia este căsătorit cu o americană şi au împreună o fiica, pe nume Julia.

Anca și Tiberiu Ceia au fost căsătoriți mai bine de o jumătate de secol, mai precis 52 de ani. ”În primul rând, am fost doi prieteni foarte buni care se iubeau. Şi, în timp, am ajuns la concluzia că nu puteam trăi unul fără altul, că ne completăm. Eram înţelepţi amândoi, dar mai ales soţia mea. Ea era cea care menţinea balanţa. Dacă vedea că eu am o perioadă dificilă şi nu putea să mă ajute din prima, mă lăsa în apele mele. Iubirea noastră din tinereţe s-a transformat într-o prietenie ce nu poate fi spulberată. Aşa că prietenia şi înţelepciunea, mai ales a femeii, sunt ingredientele ce ţin o căsnicie”, declara Tiberiu Ceia în aprilie 2012 pentru revista “Taifasuri”, relatează click.ro

A renunțat la catedră pentru muzică

Tiberiu Ceia s-a născut pe data de 16 iulie 1940 în Timişoara. Debutul oficial a avut loc în anul 1967, pe scena Operei din Timişoara. După terminarea Liceului „C.D. Loga" din Timişoara, a urmat Şcoala Tehnică Financiară timp de doi ani. Apoi a mers la Universitatea din Timişoara, unde visul său era să termine Facultatea de Filologie. În 1967 a devenit profesor de limba şi literatura română, şi tot atunci a cântat în cadrul emisiunii de televiziune „Dialog la distanţă", în concursul dintre Timişoara şi Iaşi. A câştigat şi a devenit oficial interpret de muzică populară în seara de 21 mai.

La meseria de profesor a renunţat după 12 ani, timp în care a fost profesor şi la gimnaziu, şi la liceu. În perioada aceea începuse să fie chemat la spectacole . În 1978 a plecat definitiv din învăţământ.

Artistul a spus că a luat această hotărâre destul de ușor, mai ales datorită aspectului financiar. Ca și interpret de muzică populară începuse să câștige tot mai bine. „Salariul meu de profesor era de 1.100 de lei pe lună, iar la spectacole câştigam 400 de lei pe seară. De prin 1975 am început să fiu invitat să cânt, iar în 1978 am plecat definitiv din învăţământ şi am colaborat cu aproape toate orchestrele din ţară”, a mai spus artistul.

Printre albumele lansate în carieră s-au numărat: ”Mă dusei la Vărădie” - Vinil, Electrecord, , ”Tot așa mă bate gândul” - Vinil, Electrecord”, ”Doi Voinici din lumea mare” (împreună cu Ion Dolănescu) – Electrecord sau ”Frumoasă vecina noastră” (1998) - CD, Electrecord.