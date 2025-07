Starul heavy metal Ozzy Osbourne a murit, la doar câteva săptămâni după ce s-a reunit cu colegii săi din trupa Black Sabbath și a susținut un concert uriaș de adio pentru fani.

„Cu mai multă tristețe decât pot exprima simplele cuvinte, trebuie să anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a murit în această dimineață. A fost alături de familia sa și înconjurat de iubire”, a transmis familia.

Nu a fost anunțată cauza decesului, deși Osbourne s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă.

Decesul său vine la mai puțin de trei săptămâni după retragerea sa din activitate. Pe 5 iulie, Osbourne s-a reunit pentru prima dată din 2005 cu colegii săi originali din grupul de pionierat Black Sabbath, pentru Back to the Beginning: un concert de adio cu unele dintre cele mai mari nume din metal.

În timp ce cânta pe scenă în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, Osbourne le-a spus fanilor: „Habar nu aveți cum mă simt - vă mulțumesc din adâncul inimii”, scrie skynews.

A fost un concert organizat împreună cu spectacole ale unora dintre formațiile sale preferate, inclusiv Metallica și Guns'n'Roses, pentru „plecăciunea finală” a artistului în vârstă de 76 de ani.

Osbourne a fost pionierul heavy metalului alături de Black Sabbath, înainte de a avea un succes uriaș pe cont propriu. El a fost cunoscut pentru hituri precum Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train și Changes, atât cu trupa, cât și ca star solo.

Cântărețul și-a găsit și un alt fel de faimă datorită reality show-ului MTV din anii '90, The Osbournes.

De asemenea, a fost cunoscut și pentru celebrele anecdote din timpul perioadei sale de glorie ca star rock. La un concert din 1982, a mușcat capul unui liliac, lucru pe care l-a făcut pentru că i s-a părut o jucărie și pentru care a trebuit să primească o injecție antirabică.

Avea boala Parkinson și suferise alte probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv complicații ale rănilor suferite în urma unei căzături în 2019.

După ce a fost nevoit să anuleze spectacolele din turneu, el a avut o apariție surpriză unică pe scena din Birmingham pentru a închide Jocurile Commonwealth-ului din 2022.

Concertul de la Villa Park a fost anunțat la începutul acestui an de Sharon, care a spus că este hotărât să le ofere fanilor „despărțirea perfectă”.

În timpul carierei sale, Osbourne a fost inclus în UK Music Hall of Fame și în US Rock And Roll Hall Of Fame - de două ori pentru ambele, cu Black Sabbath și ca artist solo.

De asemenea, are o stea pe Hollywood Walk Of Fame - precum și pe Broad Street din Birmingham - un Ivor Novello și cinci premii Grammy din 12 nominalizări.

De-a lungul anilor, a primit și alte distincții, precum premiul Godlike Genius al NME și premiul Living Legend al Classic Rock.