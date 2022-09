Regina Elisabeta a II-a s-a ascuns într-un tufiș ca să scape de Nicolae Ceaușescu

În lunga sa domnie, regina Marii Britanii a avut parte de momente solemne, de evenimente importante, dar și de întâmplări amuzante. Una dintre ele a avut loc în timpului vizitei lui Nicolae Ceaușescu la Londra, la Palatul Buckingham Palace.

În 1978, Nicolae Ceaușescu a călătorit în Marea Britanie împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu, într-o vizită oficială. Această vizită marca o premieră istorică: era prima dată când un președinte comunist făcea o vizită de stat în Marea Britanie.

În documentarul „Inside the Crowd: Secrets of the Royals“, difuzat la televiziunea britanică ITV, în urmă cu câțiva ani, jurnalistul Robert Hardman și fostul ministru de externe Lord David Owen au vorbit despre vizita dictatorului român.

„Regina i-a povestit mai demult unui oaspete, iar acesta mi-a povestit mie, despre vizita soților Ceaușescu. Ieșise să-și plimbe câinii în grădină, iar când i-a văzut venind din sensul opus, o idee i-a încolțit în minte: «Nu, nu pot să dau ochii cu ei!». Așa că, pentru prima și singura dată în viața ei, s-a ascuns într-un tufiș din grădina Palatului, pentru a-și evita propriii oaspeți“, a spus Robert Hardman în documentar, potrivit The Independent.

Regina Elisabeta, în trăsură cu soții Ceaușescu

Lordul Owen a povestit și el amuzat această întâmplare. „Regina poate interacționa cu tot felul de persoane foarte diferite, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea. A fost clară în privința faptului că nu i-a plăcut deloc acea vizită“, a adăugat fostul ministru de externe.

Totuși, Regina Elisabeta a II-a și-a îndeplinit îndatoririle oficiale. Când Nicolae și Elena Ceaușescu au ajuns la Londra, ei au fost întâmpinați de Regina Elisabeta a II-a și de Prințul Philip la Victoria Station, apoi au mers împreună la Palatul Buckingham, într-o trăsură deschisă.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, a murit la 8 septembrie 2022, înconjurată de familie, la Castelul Balmoral din Scoția, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. După moartea Reginei, Charles, prinţ de Wales, a devenit regele Marii Britanii.