Protecția Copilului: Autoritățile britanice au avut motive „legale și îndreptățite” atunci când au luat copiii românilor din Leeds

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) spune că ceea ce s-a întâmplat în comunitatea românească din Leeds este „trist”, dar că autoritățile britanice au avut motive „legale și îndreptățite” să ia copiii. Părinții cer, în continuare, întoarcerea minorilor acasă.

„De la primele momente, am reacționat și am intrat în legătură cu colegii noștri de la Consulatul General al României la Manchester, care ne-au informat că sunt în discuții atât cu autoritățile locale, cu românii din comunitate, cu părinții implicați, cât și cu colegii de la Ambasada României la Londra pentru a oferi sprijin, în limita competențelor legale. Ce s-a întâmplat la Leeds este, din păcate, trist și cu impact mare atât în comunitatea românească din teritoriu, cât și în societatea britanică. Emoțiile au luat locul rațiunii și, purtați de intenții bune, oamenii au lăsat ca lucrurile să degenereze într-o situație care s-a transformat într-o revoltă”, spune președintele ANPDCA, Rareș-Petru Achiriloaie, într-o postare făcută luni pe pagina instituției.

„Situația putea fi gestionată mai bine”

Achiriloaie admite că situația putea fi gestionată mai bine, dar spune că cel mai important este, în cazul celor patru copii „interesul superior” al acestora și că motivele care au stat în spatele acțiunilor autorităților britanice sunt îndreptățite.

„Revenind la ceea ce contează, însă, cu adevărat: interesul superior al copilului. Înțelegem durerea familiei și dorința de a-și păstra copiii aproape. Multe lucruri ar fi putut să decurgă mai bine, de ambele părți, însă important este să găsim soluții pentru rezolvarea conflictului pe cale pașnică, cu înțelegere și calm. Înțelegem punctul de vedere al părinților, am înțeles că s-au simțit neputincioși, nedreptățiți și că au reacționat din teamă. Colegii noștri de la oficiul consular au discutat cu autoritățile britanice, am înțeles și motivele lor, legale și îndreptățite de altfel. Însă, am punctat că situația putea fi gestionată mai bine”, arată Rareș-Petru Achiriloaie.

Copiii „sunt în siguranță, împreună, în grija autorităților britanice”

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a adăugat că „violența nu este soluția în nicio situație”.

„La final vrem ca toată comunitatea românească să se simtă protejată, la fel cum își doresc și cetățenii britanici să se simtă în siguranță.Vom continua monitorizarea cazului și ne vom implica, ori de câte ori va fi cazul, pentru a reprezenta drepturile copiilor românii. În cazul acesta, punctual, urmează să facem demersuri concrete alături de Consulatul General al României la Manchester pentru identificarea celei mai bune variante pentru cei patrucopii, care în acest moment sunt în siguranță, împreună, în grija autorităților britanice", a mai spus Achiriloaie.

Protestele au continuat în Leeds

Duminică seară, în Leeds au fost iar proteste, potrivit antena3.ro. Tatăl celor patru copii luați de serviciile sociale britanice face apel ca minorii (ai săi și doi nepoți - copiii uneia din fetele lui, care este, la rândul ei, minoră, potrivit sursei citate) să fie lăsați să se întoarcă acasă.

În această săptămână, autoritățile din Leeds ar putea lua o decizie cu privire la copii. Părinții sunt chemați la proces pe 8 august, potrivit Antena 3

Arestări și eliberări

Amintim că, până acum, în ancheta în cazul scandalului din Leeds, Marea Britanie, acolo unde mai mulți români s-au luat la bătaie cu forțele de ordine, ar fi incendiat un autobuz și ar fi răsturnat o autospecială de Poliție, au fost reținute nouă persoane

„Urmare a demersurilor realizate de către CG Manchester, autoritățile britanice au informat, în cursul zilei de astăzi, 21 iulie 2024, cu privire la reținerea a nouă cetățeni români implicați în incidentele din seara zilei de 18 iulie 2024. Ulterior, opt dintre aceștia au fost eliberați”, anunță MAE român, într-un comunicat de presă.

Ancheta autorităților locale de poliție urmează să clarifice toate aspectele cu privire la incident.

„CG Manchester menține situația din Leeds în atenție prioritară și este pregătit să continue acordarea asistenței consulare, conform competențelor deținute, cu respectarea legislației britanice în vigoare”, mai spune sursa MAE