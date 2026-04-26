Polițist amenințat cu un cuțit pe Lacul Snagov. El cerea socoteală unui bărbat care pescuia ilegal

Un polițist aflat în timpul liber a fost amenințat cu un cuțit de un bărbat pe care l-a prins că pescuia ilegal pe Lacul Snagov.

IPJ Ilfov anunță că sâmbătă polițiștii au fost sesizați de un polițist aflat în timpul liber cu privire la faptul că, în apropierea Lacului Snagov, o persoană ar pescui ilegal.

Până la sosirea echipajelor de poliție, polițistul s-ar fi apropiat de persoana care pescuia ilegal, moment în care bărbatul ar fi devenit agresiv și l-ar fi amenințat cu un cuțit.

Polițistul a reușit să îl imobilizeze până la sosirea echipajelor de poliție, care au preluat ulterior persoana în cauză și au continuat verificările, scrie Mediafax.

În urma cercetărilor s-a stabilit că este vorba de un bărbat în vârstă de 36 de ani, aflat într-o ambarcațiune, care ar fi deținut mai multe unelte de pescuit interzise, respectiv 4 plase de tip monofilament, cu o lungime totală de aproximativ 640 de metri și o plasă din fir textil, cu lungimea de 80 de metri.

Polițiștii au procedat la ridicarea în vederea confiscării a uneltelor de pescuit, precum și a ambarcațiunii utilizate.

Cercetările în acest caz continuă, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca duminică să fie prezentat unității de parchet cu propuneri legale.