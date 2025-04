Obstacolul care a blocat convoaiele NATO în România. De ce au schimbat militarii traseul în timpul exercițiului

Convoaiele NATO și-au schimbat brusc traseul la intrarea în România, în cadrul unui exercițiu major din luna februarie, din cauza unei amenințări neașteptate care nu a avut legătură cu partea militară.

Mai exact, militarii britanici și-au dat seama că nu o să le încapă convoaiele pe sub singurul pod de cale ferată de la ieșirea din Negru Vodă. Acel mic pod feroviar trece peste drumul național care duce spre poligonul Smârdan, însă nu poate fi folosit de forțele NATO, potrivit Știrile ProTV.

În perioada de dislocare, din ianuarie până la începutul lunii februarie, militarii aliați au trecut prin Grecia și Bulgaria, apoi au ajuns în România, la Smârdan.

Nouă state membre NATO au fost implicate în acest exercițiu în premieră pe flancul estic – Steadfast Dart 25, care a testat viteza de reacție a peste 10.000 de militari aliați.

Surpriză cu o zi înainte de trecerea granițelor

În scenariul de la Smârdan, majoritatea întăririlor NATO au fost debarcate în portul grecesc Alexandroupolis, de unde au traversat terestru spre România și Bulgaria. La noi în țară urmau să intre pe la Negru Vodă, însă cu o zi înainte de trecerea graniței, militarii britanici și-au dat seama că nu o să le încapă convoaiele prin singurul tunel care traversează calea ferată.

”Așa e. Am avut o problemă cu gabaritul. Vedeți convoiul din spatele meu, și mai vin încă patru astăzi. Cel mai înalt vehicul are 4,2 metri. E foarte important ca vehiculele să ne încapă pe sub poduri. Deoarece să întorci un asemenea convoi nu e deloc ușor pe drumuri înguste”, a explicat un soldat britanic pentru "România, te iubesc!".

Aceștia au ales să intre pe la Vama Veche, traseu care într-un scenariu real este mai aproape de malul mării și implicit mai expus unor atacuri, în timp ce la Negru Vodă nici măcar TIR-urile nu încap cum trebuie pe sub pod.

„Și în vreme de pace, și în vreme de război, se face în primul rând o analiză multicriterială. Vezi costuri, beneficii, tot ce ține de valori de trafic. Dacă se constată că nu se justifică investiția respectivă, nu se face”, a transmis Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

NATO a exersat în România un scenariu în care podul de la Giurgiu-Ruse este distrus, iar convoaiele nu au cum să traverseze Dunărea.

Potrivit unei analize militare din 2021, distrugerea podului Giurgiu-Ruse ar fi un eșec catastrofal care ar putea bloca toate mișcările de trupe. De ani de zile, armata cere un al doilea pod. Iar autoritățile îl tot promit atât militarilor, cât și oamenilor de rând.

”Avem nevoie, pentru că Dunărea e un obstacol major! Avem doar două treceri permanente care ne facilitează accesul spre Bulgaria. Nu este ok, trebuie neapărat să găsim aceste soluții”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării.