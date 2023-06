IGSU primește o navă modernă căutare-salvare a persoanelor dispărute pe mare VIDEO

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a primit prima navă multirol de căutare, salvare și de intervenție la incendiu pe mare. Vasul, cu dotări de ultimă ora, a costat peste 20 de milioane de euro.

„Mă bucur că acest program de echipare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și de întărire a capacității noastre de intervenție în situații de urgență continuă cu această navă construită pe bani europeni, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, 2016-2020, Proiectul Viziune 2020.

Este prima navă care va intra în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în materie de căutare, salvare și intervenții pe mare. Ea a costat aproximativ 20,3 milioane euro. Cea de-a doua navă va fi lansată la apă în următoarele două-trei săptămâni. Am văzut-o, am trecut pe lângă ea, e aproape gata, e la fel de frumoasă și de capabilă din punct de vedere tehnic. E un proiect mai elaborat în ceea ce privește cea de a doua nava. Costa 25 de milioane de euro. Are capacitatea, suplimentar, de a acorda asistență medicală de urgență pe puntea navei și de a primi nu mai puțin de 50 de refugiați.

Aceste nave pot interveni, așa cum bine a subliniat și distinsul reprezentant al Damen Group, în Marea Neagră, salvând vieți românești. Dar, la fel de bine, pot interveni și în Marea Mediterană, salvând vieți ale unor cetățeni de altă naționalitate”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia ceremoniei de lansare la apă a primei nave multirol de căutare și salvare pe mare.