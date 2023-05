Fost negociator, despre cazul Chiajna: „Este recomandat ca forțele speciale să pregătească intrarea“. Ce spune manualul FBI

Fostul negociator al Poliţiei Tulcea, colonel (r) Lucian Ţugui spune că în cazul Chiajna, forțele speciale ar trebui să pregătească o intrare în forță în locuința unde bărbatul ține captivă o fetiță.

Col (r) Lucian Țugui dezvăluie că manualul de pregătire FBI spune că în situațiile de acest gen, în care s-a depășit foarte mult un timp de negociere, trebuie căutat un punct de contact. „Un astfel de punct de contact ar fi oprirea utilităților. În acest moment, el are o reacție. Reacțiile pot fi diferite, dar de la o astfel de reacție poți începe o negociere care începe cu pași foarte mici. Trebuie făcut ceva de genul: «a apărut o problemă cu apa, vom rezolva, dar vrem să vorbim cu copilul». În momentul în care bărbatul începe un dialog, se poate merge mai departe cu negocierea“.

Fostul negociator spune că punctul forte este menținerea unei convorbiri pe orice motiv: fie că s-a oprit apa, fie că vrea de mâncare. „Atâta timp cât rămâi în contact, cel puțin verbal cu el, lucrurile mai pot fi controlate“.

Pe de altă parte, trebuie căutați oameni în anturajul lui care să îi ajute pe negociatori să găsească puncte comune cu bărbatul.

În același timp, spune Lucian Țugui, „este recomandat ca forțele speciale să pregătească intrarea. O intrare pe timpul nopții ar fi potrivită“.

Colonelul (r) Lucian Ţugui a învăţat secretele negocierii la un curs post-universitar în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti, iar lector i-a fost un poliţist şcolit la FBI.

Un bărbat din judeţul Ilfov şi-a agresat soţia şi apoi s-a baricadat în locuinţă cu copilul său în vârstă de cinci ani, a anunţat, joi seara, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Vineri dimineața, intervenţia poliţiştilor în cazul bărbatului din Chiajna, care s-a baricadat în casă alături de copilul său minor, după ce şi-a agresat soţia, a continuat.

Conform purtătorului de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan, fetiţa nu a suferit vătămări, fiind în afara oricărui pericol la acest moment. Bărbatul în cauză nu are revendicări, însă a cerut hrană pentru copilul său, care i-a fost oferită de către negociatorii Poliţiei Române, ei având un canal direct de comunicare cu persoana respectivă. „Bărbatul a avut grijă de minoră, aceasta nu a suferit vătămări corporale, bărbatul nu a fost agresiv cu aceasta. Negociatorii Poliţiei Române au deschis un canal de comunicare cu acesta încă de aseară, au comunicat permanent în mod direct cu bărbatul care, până la această oră, nu are revendicări, însă ceea ce este foarte important de precizat este că bărbatul are grijă de minoră, aceasta nu a suferit leziuni corporale, se află în afara oricărui pericol la acest moment. De asemenea, acesta a solicitat hrană pentru minoră, hrană care a fost dusă de către negociatorii Poliţiei Române, a fost oferită“, a spus Georgian Drăgan.