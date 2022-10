Focar de pestă porcină în Timiș, lângă Timișoara. Zeci de mii de porci trebuie omorâți

Aproape 40.000 de porci de la o fermă din Timiș, de lângă Timișoara, vor fi sacrificați deoarece aici a fost descoperit un focar de pestă porcină africană. După ce vor fi uciși, porcii vor fi îngropați.

Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat marți dimineața, 11 octombrie, că suspiciunile de pestă porcină de la o fermă din Parța, lângă Timișoara, au fost confirmate. „Ce urmează? Neutralizarea celor 39.000 de animale şi luarea de măsuri pentru combaterea răspândirii bolii. Sacrificarea porcilor şi îngroparea lor în condiții de siguranță”, a transmis prefectul Mihai Ritivoiu.

Potrivit reprezentantului Guvernului în teitoriu, la prefectură au fost convocați încă de marți reprezentanții fermei, primarul comunei Parța, reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare şi ai Apelor Române. „S-a mers în teren, am identificat terenul unde se va realiza îngroparea şi am stabilit procedura de urmat. Am convocat pentru astăzi la ora 12:00 Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor pentru a definitiva măsurile”, a mai arătat prefectul de Timiș.

Autoritățile atrag atenția că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând niciun risc de îmbolnăvire, însă este extrem de contagioasă în rândul porcilor şi cauzează pierderi economice covârşitoare.

„O prioritate este să protejăm alte două ferme, fiecare cu zeci de mii de porci şi aflate la doar câțiva kilometri distanță”, a mai transmis prefectul de Timiș.

Efectul pestei porcine: scumpirea cărnii de porc

Unul dintre cei mai mari fermieri din România, arădeanul Dimitrie Muscă, cere autorităţilor să elimine complet porcii mistreţi din România, pe o perioadă de câţiva ani, timp în care ar putea fi eradicată pesta porcină africană, care a făcut ravagii în fermele de porci şi a dus la scumpirea cărnii, arată aradon.

Potrivit sursei citate, directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Muscă, susţine că preţul cărnii de porc s-ar putea dubla în următoarea perioadă, iar una dintre cauze este pesta porcină africană, care a redus efectivele de porci, astfel că „la ora actuală se importă circa 85% din carnea de porc consumată în România”.