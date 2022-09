David Popovici, felicitat la majorat de Florentina Filipovici. Sportiva și copiii ei au acum casă VIDEO

David Popovici a fost felicitat la majorat de sportiva Florentina Filipovici și cei trei copii ai ei, pentru cei peste 40.000 de euro strânși în cadrul campaniei demarate de Hope and Homes for Children, la care a participat și campionul mondial de natație. David a împlinit 18 ani la 15 septembrie.

A fost nevoie de circa 2.650 de donaţii pentru ca acest lucru să fie posibil, iar banii au ajuns la Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj juniori, care se luptă cu o boală grea şi nu are unde să locuiască împreună cu cei trei copii ai săi.

David Popovici a donat casca şi ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici.

Le este inspirație și ajutor

„Plini de strălucirea medaliilor ce cu siguranță vor urma, dar și de strălucirea din privirile noastre, a celor cărora le ești inspirație. Și ajutor. Împreună am reușit să mobilizăm mii de oameni care au donat pentru Florentina și copiii ei! Îți mulțumim pentru cei peste 40.000 de euro pe care i-am strâns pentru casa Florentinei, dar mai ales pentru oamenii pe care i-am strâns în jurul nostru și al ei, cu ajutorul tău! Te rugăm să primești gândurile noastre bune! La mulți ani frumoși!”, a transmis fundația Hope and Homes for Children pe Facebook.

Într-o scurtă filmare apar Florentina și cei trei copii ai săi care mulțumesc pentru ajutorul nesperat, urându-i lui David Popovici mulți ani fericiți și o carieră presărată cu victorii.

„Vă mulțumesc și vă doresc și eu să fiți fericiți împreună!“, le-a răspuns David, la postare.

Mii de donații

David Popovici a donat casca şi ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta pentru a strânge bani pentru Florentina Filipovici și cei trei copii ai săi, care nu au unde locui.

Pentru ei, David Popovici s-a alăturat Hope and Homes for Children şi a făcut apel la donaţii pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici. La finalul campaniei ce s-a încheiat pe 26 august, ora 14.00, unul dintre donatori a intrat în posesia căştii şi a ochelarilor lui David, prin tragere la sorţi.

Cea mai mare dorință s-a împlinit

Fundaţia Hope and Homes for Children a demarat în primăvara acestui an construcţia unei case cu trei camere pentru Florentina Filipovici, în satul ei natal din judeţul Suceava, însă pentru finalizarea, mobilarea şi utilarea ei, erau necesare fonduri suplimentare.

„Acum, cea mai mare dorinţă a Florentinei se va îndeplini datorită ajutorului primit de la David şi de la atâţia oameni cu inimă mare – va putea trăi în siguranţă împreună cu copiii ei“, a afirmat Robert Ion, Director de Fundraising şi Comunicare, Hope and Homes for Children România.

„Îţi mulţumim, David, pentru că am putut, împreună, să construim una dintre cele mai de succes campanii umanitare de pe platforma Galantom! Le suntem recunoscători donatorilor care au făcut posibilă, într-un timp record, strângerea sumei care să-i asigure Florentinei şi familiei ei un viitor liniştit“, a adăugat Robert Ion.