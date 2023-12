CSM amenință Guvernul cu sesizarea CCR în urma amânării plății unor restanțe salariale. Legea bugetului pe 2024, criticată

Daniel Grădinaru, președinte al CSM, avertizează că instituția pe care o conduce ia în calcul să sesizeze Curtea Constituțională pentru că actele normative care ar amâna plata unor restanțe salariale pentru magistrați, stabilite deja prin hotărâri judecătorești definitive.

„În primul rând vorbim despre bugetul actual, apoi și de bugetul pe anul viitor. În primul rând erau prvăzute în bugetul actual niște sume pentru plata drepturilor restante prevăzuite în hotărâri judecătorești. Acestea au fost reeșalonate ieri. Nu știm exact în ce formă, pentru că nu am fost consultați. CSM e pus iar în fața faptului împlinit. La aceste întâlniri au fost reprezentanți ai sistemului judiciar, dar Consiliul nu a fost invitat. Și, deși se aștepta la rectificarea bugetară să se vireze banii pentru tranșa pentru anul acesta, nu au fost virați”, a afirmat Grădinaru, într-o intervenție la B1TV.

„Ce se întâmplă? A fost o propunere pe ordonanța de urgență care a fost ieri pe ordinea de zi a Guvernului, unde se prevedea o reeșalonare pe șapte ani, dar nu sub forma unor sume de bani, ci sub titluri de plată, care au statut foarte incert. Înțelegem că s-a renunțat la această măsură, dar se reeșalonează reeșalonarea, ceea ce încalcă flagrant, în opinia noastră, Cosntituția și Convenția Europeană. De aceea, am spus în Consiliu, la întâlnirea cu toți membrii judecători și procurori, că analizăm posibilitatea sesizării Curții Constituționale cu un conflict juridic de natură constituțională”, a completat șeful Consiliului Superior al Magistraturii.

Comunicare deficitată cu guvernanții

„În ultimele două săptămâni nu au mai avut loc întâlniri între reprezentanţii CSM şi reprezentanţii factorilor politici. Proiectul de ordonanţă a fost pus în dezbatere miercuri şi joi l-au adoptat în Guvern. Nu ştim nici noi în ce formă s-a adoptat până la acest moment. Cam acesta este modul de comunicare cu factorii politici", a mai afrimat Daniel Grădinaru.

De altfel, CSM a criticat de joi privind proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene. „Consiliul Superior al Magistraturii consideră că art. VIII din proiectul actului normativ menționat este în contradicție flagrantă atât cu Constituția României, republicată, cât și cu Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât reglementarea propusă este profund discriminatorie, ignoră dreptul fundamental la un proces echitabil în componenta referitoare la accesul la justiție, reprezintă o atingere gravă adusă dreptului de proprietate al creditorilor și încalcă principiul separației puterilor în stat prin nesocotirea efectelor hotărârilor judecătorești de către puterea executivă, precum și cerința de calitate a legii, având un caracter imprevizibil și potențial de a genera dificultăți insurmontabile în realizarea drepturilor creditorilor.

Promovarea unui asemenea demers legislativ flagrant neconstituțional ar constitui, fără îndoială, o manifestare abuzivă a prerogativelor normative ale autorității executive întrucât statul român are calitatea de debitor, context în care preocuparea acestuia ar trebui să se concentreze în direcția identificării soluțiilor efective și reale pentru executarea obligațiilor, iar nu în aceea a constituirii unor impedimente incompatibile cu principiile fundamentale ale unui stat de drept. Consiliul Superior al Magistraturii consideră că adoptarea de către autoritatea executivă a actului normativ preconizat, în pofida elementelor de neconstituționalitate flagrantă constatate, va genera fără îndoială premisele unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea executivă și autoritatea judecătorească și va deschide calea sesizării Curții Constituționale pentru soluționarea acestui conflict”, a susținut CSM, printr-un comunicat de presă.

Și bugetul de stat a fost criticat. „Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția că bugetul instanțelor cuprins în proiectul privind Legea bugetului pentru anul 2024, astfel cum a fost publicat, este mult subdimensionat în raport de bugetul transmis de către instanțe spre avizare conformă de către Consiliu, aviz obligatoriu potrivit dispozițiilor legale. Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă regretul în mod public față de faptul că rolul său constituțional a fost ignorat, nefiind consultat în nicio modalitate cu privire la măsurile preconizate și adresează pe această cale un apel la dialog către celelalte puteri ale statului, solicitând ca pe viitor poziția constituțională a instituției în arhitectura statului de drept să fie respectată și să fie în mod real consultat atunci când astfel de măsuri cu impact major asupra personalului din justiție urmează a fi adoptate”, mai arată sursa citată.