Cristian Rizea, încarcerat la Vaslui. De ce a ajuns la acest penitenciar și ce urmează pentru fostul deputat

Cristian Rizea e în prezent încarcerat la Penitenciarul Vaslui, fiind închisoarea cea mai apropiată de punctul în care a fost predat de autoritățile molodvene. Ex-deputatul își va petrece următoarele 21 de zile aici, ulterior fiind mutat în cel mai apropiat penitenciar de adresa de domiciliu.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv în 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) din Republica Moldova, persoană indezirabilă pe teritoriul republicii pe un termen de 15 ani.

Prin urmare, acesta a fost extrădat către România, joi, 27 aprilie. Ministrul Afacerilor Interne a explicat că în cazul fostului politician s-a așteptat decizia autorităților din Republica Moldova. Bode a explicat că Poliția de Frontieră și Poliția Română au procedat la preluarea lui Cristian Rizea și transferul acestuia către o unitate de penitenciar din România: „Alte obligaţii şi alte responsabilităţi nu aveam, acestea sunt obligaţiile legale de care noi ne-am achitat”.

„Conform competenţelor pe care structurile MAI le au, cetăţeanul la care faceţi referire(n.r. Cristian Rizea) a fost identificat pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta a fost obligaţia structurilor noastre. Am realizat acest lucru şi am aşteptat decizia autorităţilor din Republica Moldova, decizie care a venit ieri, ne-au comunicat intenţia lor de a-l preda către autorităţile române”, a explicat Lucian Bode.

Ce spune procedura

Procedura arată că condamnatul trebuie închis la cel mai apropiat penitenciar de vama prin care a fost introdus în țară. În cazul lui Cristian Rizea este vorba despre vama Albița din județul Vaslui și penitenciarul Vaslui. Distanța între cele două este de aproximativ 60 de kilometri.

După cele 21 de zile de carantină fostul politician va fi transferat la penitenciarul cel mai apropiat de adresa de domiciliu, cel mai probabil în București, având în vedere că a fost în trecut a fost parlamentar ales în circumscripția București.

Contactat de „Adevărul”, avocatul Alexandru Chiciu a explicat că Cristian Rizea a fost încarcerat conform procedurii în rigoare. „A fost declarat persona non-grata și atunci a trebuie să fie expulzat la cel mai apropiat punct de frontieră și încarcerat în primul penitenciar. Aceasta este procedura”, a explicat avocatul.

Avocatul Chiciu a precizat că fostul politician va fi încarcerat la penitenciarul din Vaslui cel puțin pe perioada de carantină, adică minim 21 de zile.

„Nu știu exact dacă el mai are domiciliu, care este adresa ultimului domiciliu, dacă nu, va fi ținut doar acolo (n.r: penitenciarul din Vaslui). Dacă are domiciliu, atunci va fi dus la penitenciarul de domiciliu. Dacă îmi amintesc foarte bine și-a schimbat și numele, nu s-a mai anumit Cristian Rizea. Trebuie verificat dacă mai are domiciliu, dacă și-a schimbat numele”, a adăugat Alexandru Chiciu.

Avocatul Cristian Ene a explicat pentru „Adevărul” că încarcerarea se face la cel mai apropiat centru care are loc disponibil.

„Este vorba despre regulamentul intern, cel mai apropiat centru care are disponibil loc la acel moment. Va fi ținut (nr: în penitenciarul din Vaslui) 21 de zile ar trebui să i se facă analizele și tot ce înseamnă și dupa se face dispoziție de transfer către locul unde are el domiciliu”

Acesta a adăugat că nu este obligatoriu ca Cristian Rizea să fie închis 21 de zile în penitenciarul din Vaslui: „Depinde de disponibilitatea de a fi transferat, adică mașină, cursă, că nu se organizează o cursă pentru o singură cursă”.

Fostul deputat PSD a fost condamnat definitiv în anul 2019 la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declaraților. Rizea a avut două mandate de deputat, 2008-2012 și 2012-2016. În 2016 acesta chiar a cochetat cu ideea candidaturii la Primăria Sectorului 5, instituție care era exact în perioada de tranziție de după arestarea lui Marian Vanghelie.