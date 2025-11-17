Contestațiile privind achizițiile publice vor fi soluționate fără a face distincție între intervenția principală și cea accesorie

Contestațiile privind achizițiile publice vor fi soluționate uniform, fără a se mai face distincție între intervenția principală și cea accesorie, a hotărât luni Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul unui Recurs în interesul Legii (RIL).

Înalta Curte de Casație și Justiție recunoaște prin decizia emisă luni, 17 noiembrie, accesul operatorilor economici interesați și potențial prejudiciați la procedura de soluționare a contestațiilor în fața CNSC, precum și ulterior în fața instanțelor de judecată.

Dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 definesc, de o manieră clară și explicită, atât categoria destinatarilor normei, respectiv operatorii economici participanți la procedura de atribuire, dar și operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, precum și faptul că acești destinatari au dreptul de a formula intervenție voluntară în cadrul procedurii administrativ-jurisdicționale ce se desfășoară în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fără a face distincție între intervenția principală și cea accesorie.

Prin aceasta se tinde la o soluționare integrată a disputelor ivite în procedurile de achiziții publice, reducând astfel atât incertitudinea juridică cât și durata de finalizare a acestor dispute și asigurând un acces efectiv la justiție tuturor persoanelor, în realizarea interesului lor legitim.

Redăm dispozitivul Deciziei pronunțată în soluționarea Recursului în interesul legii în dosarul nr. 1955/1/2025:

„În interpretarea și aplicarea unitară art. 3 alin. (1) lit. a), art. 8 și art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare stabilește că:

Cererea de intervenție principală formulată în cadrul unei contestații pendinte pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor este admisibilă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 noiembrie 2025.”

Decizia pronunțată în urma acestui recurs nu modifică hotărârile anterioare, ci oferă o interpretare unitară a legii, care devine obligatorie pentru toate instanțele de la data publicării în Monitorul Oficial.