Comisia Europeană, informată că România va introduce un nou mecanism de stabilire a prețului la gaze după expirarea plafonării

România ar trebui să notifice oficial Comisia Europeană cu privire la proiectul de ordonană de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale, după expirarea plafonării, conform obligațiile cuprinse în Directiva privind gazele naturale.

Surse din cadrul Comisiei Europene au confirmat pentru Mediafax că Executivul comunitar a fost informat de România cu privire la proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

„România ar trebui să notifice oficial Comisia”

„România a informat informal Comisia Europeană cu privire la intenția sa de a implementa măsura”, a transmis oficialul de la Bruxelles, contactat de Mediafax.

Totuși, pentru această inițiativă legislativă este nevoie o notificare oficială, arată sursele din Comisia Europeană.

„România ar trebui să notifice oficial Comisia în temeiul articolului 4 alineatul (8) din Directiva privind gazele furnizând materiale suport pentru a o justifica”.

Normele UE citate permit intervențiile publice în stabilirea prețurilor cu amănuntul numai în anumite condiții, respectiv (a) pentru a asigura aprovizionarea clienților vulnerabili și cu deficit energetic redus sau (b) ca parte a unei tranziții temporare către o stabilire a prețurilor bazată pe piață și accesibilă.

„Proporționalitatea, necesitatea, domeniul de aplicare și durata intervenției ar trebui demonstrate în mod clar. Informațiile din proiectul de ordonanță de urgență sunt noi, iar Comisia Europeană le evaluează în prezent și va furniza detalii suplimentare la momentul oportun”, au transmis sursele din Executivul UE.

Preț reglementat pe tot lanțul

Proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale după expirarea actualei plafonări, respectiv în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, a fost publicat de Ministerul Energiei publicat marți seara.

Proiectul de act normativ are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar „înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”.

„Vorbim despre mecanism transparent, clar, prin care avem un preț reglementat la producător, urmând ca pe tot lanțul – de transport, distribuție, furnizare – să avem de asemenea tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, la întrebarea jurnaliștilor.

Mai exact, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfășoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în primul rând necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027.

Acest preț va putea fi modificat prin hotărâre a Guvernului, „în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaționale de gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României”. Componenta de furnizare a gazelor naturale este de 15 lei/MWh.

Conform unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI), ar însemna scăderi de până la 23% a prețurilor la gaze pentru gospodării, dar o creștere de 25% pentru consumatorii non casnici.

Ilie Bolojan: „Vom clarifica cu Comisia”

Premierul Ilie Bolojan anunțase, pe 4 februarie, ca răspuns la întrebarea jurnaliștilor dacă amânarea reliberalizării pieței gazelor nu va afecta relația României cu Comisia Europeană, având în vedere că există o procedură de infringement în acest caz, că responsabilii vor discuta pe acest subiect cu Bruxellesul.

„Vom clarifica cu Comisia că este o măsură tranzitorie, în așa fel încât, din 2027, când producția de gaz va fi mult mărită, nu se mai justifică, într-adevăr, nicio schemă de plafonare, nici măcar cea administrativă. Asta nu ne generează costuri, nu afectează competiția în piață, este o măsură tranzitorie”, a spus atunci Ilie Bolojan.

Comisia a îndeamnat România să elimine restricțiile legate de stabilirea prețurilor la gaze

De amintit că România a fost introdusă de Comisie în procedură de infringement pentru reglementarea prețurilor angro la gaze. Acesta presupune atenționarea unui stat membru UE pentru încălcarea unei obligații și, în cazul în care situația nu este remediată, chemarea statului respectiv în fața Curți Europeane de Justiție, care poate decide obligarea țării respective la plata unor amenzi ce pot fi substanțiale.