Universitatea Româno-Americană lansează Facultatea de Arhitectură cu program integrat de licență și masterat în limba engleză, cu diplomă dublă româno-americană

Un nou program universitar își propune să aducă în România un model internațional de formare în arhitectură: studii integrate, predare în limba engleză și posibilitatea obținerii unei diplome duble, în parteneriat cu o instituție academică din Statele Unite.

Într-un moment în care profesia de arhitect trece prin transformări accelerate generate de tehnologie, sustenabilitate și noile cerințe ale mediului construit, Universitatea Româno-Americană anunță lansarea Facultății de Arhitectură, o nouă structură academică ce aduce în România un model educațional internațional, construit în jurul unui program integrat de licență și masterat, cu durata de 6 ani, predat în limba engleză și dezvoltat în parteneriat cu NewSchool of Architecture & Design din San Diego, Statele Unite ale Americii.

Noua facultate își propune să pregătească viitorii arhitecți pentru o profesie aflată într-o continuă transformare și să le ofere acces la o experiență academică conectată la dinamica internațională a domeniului. Prima generație de studenți va fi admisă începând cu sesiunea din toamna anului 2026, după publicarea Hotărârii de Guvern.

O experiență educațională internațională și o diplomă dublă

Unul dintre elementele definitorii ale programului este posibilitatea obținerii unei diplome duble, acordate de Universitatea Româno-Americană și NewSchool of Architecture & Design din San Diego. Pentru studenți, acest lucru înseamnă acces la un parcurs academic cu deschidere internațională și o pregătire recunoscută într-un context profesional global.

Parteneriatul dintre cele două instituții urmărește să creeze un cadru educațional care conectează studenți, profesori și perspective academice din România și Statele Unite, într-un model de învățare adaptat cerințelor actuale ale profesiei.

„Lansarea Facultății de Arhitectură reprezintă un nou pas în strategia Universității Româno-Americane de a dezvolta programe academice relevante la nivel internațional și conectate la evoluțiile societății și ale profesiilor viitorului. Prin parteneriatul strategic cu NewSchool of Architecture & Design din San Diego, oferim studenților un program de studii unic în România, desfășurat în limba engleză, cu diplomă dublă și o puternică dimensiune internațională. Ne dorim să formăm arhitecți capabili să proiecteze și să inoveze într-un context global, folosind tehnologii emergente și abordări sustenabile care răspund provocărilor contemporane ale mediului construit”, declară Prof. univ. dr. habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

Curriculum construit pentru noile provocări ale profesiei

Programul este construit în jurul tendințelor care modelează deja viitorul arhitecturii: utilizarea inteligenței artificiale în proiectare, dezvoltarea spațiilor inteligente, integrarea tehnologiilor emergente, sustenabilitatea și proiectarea adaptată schimbărilor climatice.

Pe lângă fundamentele clasice ale profesiei, studenții vor fi încurajați să dezvolte gândire critică, creativitate și capacitatea de a lucra interdisciplinar, competențe tot mai importante într-un domeniu în care colaborarea și inovația devin esențiale.

„Facultatea de Arhitectură a Universității Româno-Americane își propune să formeze o nouă generație de arhitecți capabili să combine creativitatea cu tehnologia și responsabilitatea față de mediul construit. Programul a fost conceput pentru a oferi studenților o experiență educațională internațională, interdisciplinară și orientată către viitor, într-un context în care arhitectura trebuie să răspundă unor provocări sociale, tehnologice și climatice din ce în ce mai complexe”, declară Dr. arh. Cristina Mândrescu, Director Programe Arhitectură de la Universitatea Româno-Americană.

București – San Diego: un parteneriat construit în jurul educației internaționale

Pentru partenerul academic din Statele Unite, lansarea programului reprezintă începutul unei colaborări construite pe schimb de idei, mobilitate și dezvoltare academică.

„Suntem onorați să sărbătorim lansarea acestei colaborări cu Universitatea Româno-Americană și începutul unei viziuni comune dedicate educației internaționale. Conectând studenți, cadre didactice și idei între București și San Diego, deschidem noi oportunități pentru excelență academică, schimb intercultural și dezvoltare profesională”, afirmă Prof. Daniela Deutsch, Director Academic și Decan al Școlii de Arhitectură din cadrul NewSchool of Architecture & Design.

Universitatea Româno-Americană va oferi și locuri fără taxă acordate pe baza performanțelor academice, în cadrul politicii instituționale de susținere a accesului la educație și a excelenței academice.

Admiterea la Facultatea de Arhitectură va fi organizată după publicarea Hotărârii de Guvern.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.rau.ro.

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Despre Universitatea Româno-Americană

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior de drept privat și interes public, non-profit, recunoscută pentru excelența academică și pentru sprijinul constant oferit studenților săi în dezvoltarea lor profesională și personală. Universitatea Româno-Americană este una dintre cele mai performante instituții de învățământ superior privat din țara noastră, având peste 50.000 de absolvenți în cei 35 de ani de activitate. Universitatea a fost înființată în anul 1991, cu scopul de a promova valorile educaționale ale învățământului superior american, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc.

Informațiile despre oferta educațională, beneficiile oferite și calendarul de admitere sunt disponibile pe www.rau.ro.