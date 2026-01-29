Articol publicitar

Se lansează prima oră de sport imersivă într-o școală din București, un sistem educațional care poate preveni abandonul școlar

Abandonul școlar și gradul scăzut de incluziune din școlile românești sunt două dintre problemele importante ale sistemului educațional din România, mai ales în cartierele și localitățile unde lipsa resurselor și demotivarea afectează direct parcursul școlar al copiilor.

În acest context, soluțiile clasice par să nu mai fie suficiente, educația având nevoie de abordări noi, adaptate realităților prezentului.

Pentru a veni în ajutorul celor mici și a-i apropia mai mult de materia școlară, Asociația FDP – Protagoniști în educație lansează joi, 30 ianuarie 2026, în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 161 din București, prima oră de sport imersivă din țara noastră, propunând un sistem inovator, care a adus deja rezultate la nivel global: Lü  System.

Utilizarea acestui sistem are ca scop să apropie conținutul educațional de fiecare copil, dincolo de condiția socială sau de eventuale diagnostice care îi pot afecta învățarea. Terenul de sport va deveni astfel un spațiu de învățare inclusiv, imersiv și prietenos.

În cadrul acestei ore, se va pune accentul pe implicarea activă a copiilor, pe lucrul în echipă și pe învățarea multisenzorială, activând simultan simțurile vizual, auditiv, tactil și kinestezic, astfel încât copiii să înțeleagă mai ușor, să rețină mai bine și să participe cu adevărat la procesul educațional. Învățarea devine experiență, nu obligație, iar informația școlară devine mult mai accesibilă pentru copiii care nu au suport acasă sau pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

Proiectul este nou în România, însă are deja rezultate impresionante la nivel global. Peste 1 milion de copii din aproximativ 35 de țări au participat la activități Lü, acumulând peste 1,5 milioane de ore de învățare activă, în contexte educaționale diverse, inclusiv în comunități vulnerabile.

„Am ales să organizăm primul spațiu de învățare multisenzorială într-o școală din cartierul Giulești tocmai pentru că este o zonă unde provocările sunt reale și vizibile. Credem că educația se poate transforma doar dacă intervenim acolo unde este cea mai mare nevoie. Prin acest instrument, copiii sunt încurajați să comunice liber și asumat, să lucreze în echipă, să își exprime emoțiile, să fie prezenți, curioși și implicați în propria educație. Ne dorim să fie o invitație la un alt mod de a face școală”, transmite Carmen Andreșoi, director executiv, FDP – Protagoniști în educație.

Cum contribuie învățarea multisenzorială la prevenirea abandonului școlar

Impactul unei astfel de abordări asupra prevenirii abandonului școlar este multiplu:

•                          Crește motivația pentru a veni la școală – elevii sunt mai interesați și mai implicați, iar absenteismul scade.

•                          Reduce sentimentul de eșec – fiecare copil poate participa în ritmul său, fără teama de a greși.

•                          Sprijină incluziunea reală – copiii cu dificultăți de învățare sau cerințe educaționale speciale sunt integrați natural în activități.

•                          Îmbunătățește relațiile dintre elevi – activitățile de echipă dezvoltă empatia, cooperarea și respectul reciproc.

•                          Creează o legătură emoțională pozitivă cu școala, esențială pentru menținerea copiilor în sistemul educațional.

„FDP – Protagoniști în educație va sprijini integrarea sistemului în metodele de predare ale cadrelor didactice din școală, dar și în cadrul programului Școala Socială Sportivă Real Madrid. Acesta este un program de prevenire a abandonului școlar prin sport, derulat în cartierele de la marginea Bucureștiului, cu sprijinul DGASPC Sector 3 și Primăria Sector 3, Primăria Sector 6 și DGASPC Sector 6, precum și prin parteneriate cu școlile din sector.

Sistemul a fost achiziționat cu sprijinul Decathlon Foundation, Fundația Dacia pentru România, Societe Generale Global Solution Centre și Partner Hero, companii care au înțeles că este nevoie să schimbăm paradigma învățării, pentru a reduce decalajul social și pentru a facilita accesul la educație al tuturor copiilor.

Sperăm că accesibilizarea educației va crește interesul copiilor pentru învățare, iar drumul către liceu, pentru un copil născut într-un cartier de la marginea Bucureștiului, va deveni mai accesibil. Un viitor demn se poate construi doar prin acces la educație, iar motto-ul echipei FDP este: Educația schimbă viața!”, adaugă Carmen Andreșoi, director executiv, FDP – Protagoniști în educație.

