Premieră: România devine arena dezbaterilor „Cambridge Union Schools”

România va găzdui, pe 21 și 22 februarie, turneul internațional de dezbateri pentru liceeni „Cambridge Union Schools”. Este pentru prima oară când în țara noastră are loc un turneu organizat sub licență Cambdridge. Cei patru câștigători vor merge la finala care se va desfășura la prestigioasa universitate din Marea Britanie.

Cum se va desfășura competiția

Turneul de dezbateri va avea loc la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București. Vor participa 48 de echipe, în total 96 de elevi, din 32 de licee și 13 orașe din țară. Competiția se va desfășura integral în limba engleză, în formatul universitar British Parliamentary. Fiecare dezbatere implică patru echipe a câte doi vorbitori, temele vor fi anunțate pe loc. Elevii vor avea doar 15 minute de pregătire, fără acces la telefoane sau internet. Temele vizează subiecte actuale din politică internațională, economie, afaceri europene sau societate, teme similare celor dezbătute în presa internațională și în marile universități ale lumii, spun organizatorii.

Arbitrajul va fi asigurat de o echipă de români cu experiență în formatul British Parliamentary, inclusiv foști campioni naționali și competitori cu rezultate internaționale.

„Să poți să articulezi un argument spontan, în fața unei săli, contribuie foarte mult la stima de sine a unui elev. Îți oferă o confirmare că poți să fii pe picioarele tale. La fel și procesul unei competiții: pierzi, te repui pe poziții și o iei de la capat, din nou și din nou. E un exercițiu de determinare, lucru care devine util după primul refuz de la muncă sau după prima restanță la facultate. Deja când se întâmplă, ai exercițiul de a o lua de la capăt cu curaj”, spune Ana Coman, coordonatoarea juriului în România și fostă campioană în competiții de debate.

Câștigătorii vor merge în finala de la Cambridge

Primele două echipe clasate, formate din câte doi liceeni, vor merge în marea finală de la Cambridge, Marea Britanie, care se va desfășura pe 21 martie, în Cambridge Union Hall.

Acolo, elevii români vor dezbate alături de câștigătorii turneelor organizate în Marea Britanie, dar și în Australia, America de Nord, Asia și Africa. Finals Day va reuni cele mai bune echipe din întreg circuitul mondial și va decide echipa câștigătoare a sezonului.

Evenimentul va avea o mare încărcătură istorică, pentru că în Cambridge Union Hall - cea mai mare societate din cadrul Universității Cambridge - au dezbătut, de-a lungul timpului, personalități precum Dalai Lama, președinții americani Theodore Roosevelt și Ronald Reagan, Bill Gates, Stephen Hawking sau prim-miniștri britanici precum Winston Churchill, Margaret Thatcher și John Major.

Ce spun organizatorii

Turneul este organizat în România sub licența Cambridge Debating Union de către Better Speakers și ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică).

„E un vis devenit realitate să aducem acest turneu prestigios în România. Pentru un licean din România, să vorbească de la același pupitru de la care au vorbit Dalai Lama sau Winston Churchill este ceva absolut unic. Nu este doar o competiție, este o experiență care îți poate schimba traiectoria academică”, spune Victor-Emanuel Beteringhe, fondator Better Speakers.

,,Faptul că România intră oficial în circuitul Cambridge Union este un semn de maturitate pentru mișcarea de dezbateri de la noi. Suntem convinși că liceenii români pot performa la cel mai înalt nivel”, completează și Mădălin Guruianu, președinte ARDOR.